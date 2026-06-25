Звезду российских сериалов срочно госпитализировали с подозрением на инсульт

Мария Порошина - мать четверых детей, попала в больницу.

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Марию Порошину экстренно госпитализировали / Коллаж Главред, фото Википедия, Стархит

Кратко:

Что случилось с актрисой

Какой ей поставили диагноз

Популярная российская актриса Мария Порошина, которая молчит относительно военного вторжения террориста Путина в Украину, попала в больницу.

Как пишут российские пропагандисты, артистке стало плохо накануне и все симптомы указывали на инсульт.

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Мария Порошина попала в больницу / Фото РосСМИ

По предварительным данным, ухудшение состояния было вызвано ишемической атакой. "Артистке стало плохо накануне. У нее возникли проблемы со щитовидной железой и давлением. Врачи оказывают Марии Порошиной помощь", — сообщает источник.

Актриса известна по ролям в фильмах и сериалах "Ночной дозор", "Четвертое желание" и "Бригада".

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Отметим, как сообщал Главред, ранее также музыкальный продюсер Владимир Бебешко неожиданно поделился тем, что пережил серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее также украинский скандальный певец Олег Винник, который уехал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, стал нежеланным гостем с соседней Молдове.

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О персоне: Мария Порошина Мария Порошина - российская актриса театра, кино и телевидения. Сниматься начинала в телесериалах. Известность актрисе принесли роль Тамары в популярном сериале "Бригада" и главная роль в сериале "Всегда говори „всегда". Затем последовали главные роли в фильме "Четвёртое желание" (2003) и фантастической ленте Тимура Бекмамбетова "Ночной Дозор". В 2005 году вышел фильм-продолжение "Дневной дозор". Молчит о войне в Украине и нападение Путина.

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