Россиян выбивают с Кинбурнской косы: важные подробности о боях на юге

Украинские защитники подтвердили, что отступление российских сил стало следствием эффективного огневого воздействия.

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Раскрыты подробности боев на Кинбурнской косе / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, uk.wikipedia.org

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Противник был вынужден покинуть часть своих рубежей

Отступление сил РФ стало следствием эффективного огневого воздействия

На юге Украины Силы обороны усилили давление на российские подразделения, действующие в районе Кинбурнской косы.

После серии точных ударов по позициям и объектам обеспечения противник был вынужден покинуть часть своих рубежей, рассказали в ОСГВ "Одесса" Каналу 24.

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Украинские защитники подтвердили, что отступление российских сил стало следствием эффективного огневого воздействия со стороны украинских военных.

"Речь идет как о позициях на Кинбурнской косе, где расстояние между позициями Сил обороны и врага составляет всего несколько километров, так и о тыловых районах, где россияне до сих пор пытались осуществлять логистику и откуда запускали дроны на материк", – говорится в заявлении.

По данным военных, удары наносились с применением авиации и ракетного вооружения. В результате была существенно осложнена логистика противника: подвоз ресурсов затруднён, а проведение ротаций стало практически невозможным.

При этом подчеркивается, что говорить о полном вытеснении российских войск с Кинбурнского направления пока рано. Однако украинские подразделения продолжают работу по дальнейшему ослаблению присутствия врага в этом районе.

Также военные напомнили, что Кинбурнская коса является лишь частью Кинбурнского полуострова, тогда как Кинбурнское направление охватывает значительно большую территорию, включая прилегающую акваторию и позиции противника в глубине обороны.

/ Инфографика: Главред

Бои на юге: данные аналитиков

По оценке аналитиков американского Института изучения войны (ISW), российское военное руководство решило сократить своё присутствие на Кинбурнской косе в Николаевской области и отвести часть подразделений.

Эксперты связывают этот шаг с эффективными ударами украинских сил по объектам снабжения и логистическим маршрутам армии РФ на оккупированных территориях. Регулярное поражение путей обеспечения существенно осложнило возможности российских войск по поддержанию своих позиций в этом районе.

Ранее сообщалось о боях ВСУ за освобождение Кинбурнской косы. Россияне по-прежнему используют направление для атак на Николаевскую и Херсонскую области.

Как сообщал ранее Главред, на Кинбурнской косе подняли сине-желтый флаг. Силы обороны вынудили оккупантов отступить с позиций на юге.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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