"В камере – нет": замглавы МВД Беларуси сделал новое заявление об избиениях людей в Беларуси

Барсуков вновь заявил, что людей в камерах не били / Скриншот Радио Свобода

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков на этот раз заявил, что в именно камере следственного изолятора никто никого не избивал, а издевательств над задержанными якобы не было.

Его комментарий опубликовало издание Радио Свобода в Telegram.

По словам Барсукова, задержанных в СИЗО на Окрестина в Минске никто не бил.

"Мне сказали, что в камере никого не избивали. В камере – нет", - сказал чиновник.

Также появились списки лиц, которые должны быть освобождены из СИЗО. Вопреки обещанию Барсукова, отпустили еще не всех незаконно задержанных людей.Читайте такжеУкраинские волонтеры рассказали об издевательствах в белорусских СИЗО

Напомним, ночью 14 августа замминистра МВД Барсуков приехал в СИЗО на Окрестина и заявил, что никаких издевательств над активистами в следственном изоляторе не было. В ответ ему сказали, что он будет отвечать за действия сотрудников правоохранительных органов.

Его слова опровергаются заявлениями активистов и журналистов, которые рассказали о применении насилия в следственном изоляторе.

Ранее на резонансные события отреагировали представители власти республики Беларусь. Они сказали, что активисты занимаются "самоуничтожением" и извинились перед прохожими, которых избивали правоохранители.