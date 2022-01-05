Без матери остались двое детей: 39-летняя женщина умерла после липосакции

Сара Гомес боролась за жизнь 29 дней, но выкарабкаться ей не удалось / Фото соцсети

В Испании после процедуры липосакции скончалась 39-летняя Сара Гомес. Женщину экстренно госпитализировали и прооперировали, но спасти ей жизнь врачи не смогли. Без матери остались двое детей.

Косметическую процедуру Саре провели в частной клинике 2 декабря. Стоила она недешево - 5700 евро. По словам врачей, состояние пациентки нужно было стабилизировать, поскольку во время липосакции она "потеряла много жидкости и крови", сообщает издание Olive Press.

В этот же день женщина попала в медучреждение в тяжелом состоянии. Она находилась в гиповолемическом шоке. Это патологическое состояние, обусловленное резким уменьшением объема циркулирующей крови в результате быстрой потери воды и электролитов.

Оказалось, что во время проведения процедуры липоскульптуры были повреждены внутренние органы - печень, толстая кишка, 12-перстная кишка и кишечник.

Сара Гомес боролась за жизнь 29 дней, но выкарабкаться ей не удалось.

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Адвокат семьи Сары Игнасио Мартинес обвинил врача клиники в халатности и обратился в суд, чтобы на время расследования у него изъяли паспорт. Адвокат считает, что поскольку врач является гражданином Чили, то может сбежать за границу.

Женщину уже похоронили. У нее осталась дочь и маленький сын.

Справка. Липосакция - это косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём. Операция производится на определенном участке тела, например, на животе, бёдрах, ягодицах. При этом липосакция не излечивает ожирения, так как на патогенез данного заболевания не воздействует.

Как сообщал Главред, в Днепре на операционный стол попала 14-летняя школьница, которая хотела увеличить себе губы. Девочка уколола в этот орган косметическое масло для лица.

Девушке повезло, что врачи успели спасти ее нижнюю губу − под общим наркозом им удалось удалить масло. В общей сложности врачи сделали три операции.

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