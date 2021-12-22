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Хотела губы-"вареники": в Днепре школьница вколола масло и едва не осталась без части лица

22 декабря 2021, 09:40
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Девушке повезло, что врачи успели спасти ее нижнюю губу − под общим наркозом им удалось удалить масло.  В общей сложности врачи сделали три операции.

Губы
Губы / ua.depositphotos.com

В Днепре к медикам на операционный стол попала 14-летняя школьница, которая хотела увеличить себе губы. И уколола в этот орган косметическое масло для лица. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В больнице она призналась, что всю жизнь мечтала о пухлых губах. И, мол, ее одноклассницы уже делают "инъекции красоты" в салонах, а она себе такое не может позволить финансово.

Девятиклассница в Интернете нашла совет, как можно увеличить губы, не выходя из дома. И сделала укол косметическим маслом в нижнюю губу. Через час губа начала сильно отекать. И родители отвезли ее в больницу.

Девушке повезло, что врачи успели спасти ее нижнюю губу − под общим наркозом им удалось удалить масло. В общей сложности врачи сделали три операции.

Кроме того, девочке понадобились многочисленные перевязки, капельницы и прием антибиотиков. А в целом, сколько именно необходимо времени для полного восстановления, пока неизвестно. Сейчас девятиклассница находится под тщательным присмотром медиков.

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Девочка мечтает уже поскорее вернуться в школу − и признается, что новые уколы делать не хочет.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Каменское на Днепропетровщине две девушки лежали без сознания прямо посреди улицы. По словам сверстников, подростки употребляли наркотики.

Но им помог полицейский.

"На улице Никопольский он увидел двух девочек, которые лежали без сознания прямо на земле. Полицейский бросился к ним и стал оказывать домедицинскую помощь. Однако одна из несовершеннолетних имела слабое дыхание - один вдох за 25 секунд. К тому же зрачки детей не реагировали на свет", – рассказали копы.

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