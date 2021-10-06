Под Днепром патрульный спас двух школьниц, которые под наркотиками лежали без сознания посреди улицы

Мужчина вызвал скорую помощь и позвонил родителям девочек / facebook.com/dnipropolice

В городе Каменское на Днепропетровщине две девушки лежали без сознания прямо посреди улицы. По словам сверстников, подростки употребляли наркотики. К счастью, им помог полицейский.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Никопольской. Патрульный, который был на выходном, шел с женой в детский сад за ребенком. По дороге он увидел двух девочек-подростков, которые лежали на земле без сознания, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"На улице Никопольский он увидел двух девочек, которые лежали без сознания прямо на земле. Полицейский бросился к ним и стал оказывать домедицинскую помощь. Однако одна из несовершеннолетних имела слабое дыхание - один вдох за 25 секунд. К тому же зрачки детей не реагировали на свет", – говорится в сообщении.

Инспектор вызвал скорую помощь и, увидев рядом мобильный телефон одной из девочек, позвонил родителям. Подростков впоследствии госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, девочкам стало плохо после употребления наркотических средств.

"Уважаемые родители, обращайте внимание на поведение ваших детей, интересуйтесь их досугом и говорите о вреде и недопустимости употребления наркотиков", – акцентировали правоохранители.

В Киеве патрульный спас девушку от падения с 25 этажа

Ранее Главред писал, что столичные правоохранители спасли 17-летнюю девушку, собиравшуюся покончить с собой, спрыгнув с 25 этажа. Когда патрульные поднялись на этаж, то девушка не захотела с ними разговаривать и в какой-то момент сорвалась вниз, повиснув на руках. В свою очередь один из полицейских сумел вовремя среагировать и успел схватить ее буквально в последний момент.

По словам девушки, на такой поступок ее толкнули проблемы в семье.