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Битва за Приднестровье: эксперт оценил вероятность новой войны России с Украиной

22 ноября 2020, 00:49

Россия должна избежать возвращения Молдовой контроля над Приднестровьем военным путем, отметил Александр Храмчихин.

Майа Санду
Войска России должны быть выведены из Приднестровья - Майя Санду / GettyImages

Вывод российских миротворцев из Приднестровья может привести к дестабилизации ситуации в стране и попытке Молдовы реализовать силовой сценарий освобождения территории с военной помощью Украины и Румынии.

Такой прогноз сделал директор Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, комментируя заявление новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода войск РФ из Приднестровья, сообщает российское информагентство РБК.

Как утверждает издание, эксперт заявил, что при таком сценарии Молдова попытается силовым способом вернуть под свой контроль Приднестровье, причем "теоретически ей могут помочь соседние Румыния и Украина".

По его словам, Приднестровье для России – проблемная территория с точки зрения географии, однако Москва осуществит попытку удержания своих позиций в регионе в случае принятия Молдовой решения, о котором упоминала Санду.Читайте такжеНовый президент Молдовы Санду рассказала, какими будут отношения с Украиной

"На мой взгляд, Приднестровье для нас обуза по чисто географическим причинам: с ним нет общей границы, нет выхода к морю, и при этом оно отрезано от нас враждебной Украиной. Ничего, кроме проблем, оно нам не создает. Но что будет в случае требования Молдавии о немедленном выводе войск, сказать сложно. Очевидно, Россия постарается как-то этого избежать. Нам кажется, что мы удерживаем там какие-то позиции", - подчеркнул Храмчихин.

Новости Молдовы

  • Выборы президента Молдовы состоялись 15 ноября. Официально победителем признана кандидат от партии Действие и солидарность Майя Санду, набравшая 57,75% голосов молдавских избирателей. О ее предварительной победе было известно уже на следующий день после выборов.
  • 16 ноября в комментарии РБК-Украина Санду заявила, что она намерена восстановить отношения с Киевом и уже провела переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она назвала аннексированный Крым территорией Украины и ответила на вопрос о зеленом коридоре для вывода российских военных из Приднестровья.
  • 20 ноября Майя Санду в интервью изданию Европейская правда сделала заявление о том, что войска России должны быть полностью выведены с территории Приднестровья. Новоизбранный президент не видит возможности федерализации Молдовы.

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