Битва за Приднестровье: эксперт оценил вероятность новой войны России с Украиной

Войска России должны быть выведены из Приднестровья - Майя Санду / GettyImages

Вывод российских миротворцев из Приднестровья может привести к дестабилизации ситуации в стране и попытке Молдовы реализовать силовой сценарий освобождения территории с военной помощью Украины и Румынии.

Такой прогноз сделал директор Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, комментируя заявление новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывода войск РФ из Приднестровья, сообщает российское информагентство РБК.

Как утверждает издание, эксперт заявил, что при таком сценарии Молдова попытается силовым способом вернуть под свой контроль Приднестровье, причем "теоретически ей могут помочь соседние Румыния и Украина".

По его словам, Приднестровье для России – проблемная территория с точки зрения географии, однако Москва осуществит попытку удержания своих позиций в регионе в случае принятия Молдовой решения, о котором упоминала Санду.Читайте такжеНовый президент Молдовы Санду рассказала, какими будут отношения с Украиной

"На мой взгляд, Приднестровье для нас обуза по чисто географическим причинам: с ним нет общей границы, нет выхода к морю, и при этом оно отрезано от нас враждебной Украиной. Ничего, кроме проблем, оно нам не создает. Но что будет в случае требования Молдавии о немедленном выводе войск, сказать сложно. Очевидно, Россия постарается как-то этого избежать. Нам кажется, что мы удерживаем там какие-то позиции", - подчеркнул Храмчихин.

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