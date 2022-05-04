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Бойцы Израиля и Азов вместе воюют в Украине: рупор пропаганды РФ Захарова разразилась заявлением

4 мая 2022, 16:00

В Израиле не могут не знать об участии израильтян в боевых действиях на территории Украины, сказала Мария Захарова.

Мария Захарова
Израильтяне плечом к плечу воюют с Азовом в Украине - Захарова / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что вместе с подразделениями полка МВД Азов на войне России против Украины сражаются и бойцы, которые прибыли из Израиля. По ее словам, в израильском государстве не могут об этом не знать.

В эфире радио Sputnik она напомнила о том, что израильтяне защищают Украину от военного нападения на страну со стороны России и воюют вместе с полком Азов. По мнению российского дипломата, в Иерусалиме наверняка об этом знают.

Читайте также"Прошли под носом у врага": Билецкий раскрыл детали дерзкой операции Азова и морпехов в Мариуполе"Это вряд ли захотят услышать те самые израильские политики, которые раздули в настоящее время данную информационную кампанию. Но может быть, это им будет интересно. В Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники", - подчеркнула Мария Захарова.

Скандальное заявление Лаврова о Гитлере и евреях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с главой Третьего рейха, нацистским вождем Адольфом Гитлером. Зеленский говорил, что о какой "нацификации" может идти речь, если он является евреем. Лавров вспомнил об этих словах и сказал, что у Гитлера, дескать, тоже была еврейская кровь, а "самые отъявленные антисемиты, как правило, евреи".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после такого заявления сказал, что Россия подобной риторикой пытается объяснить свой бред о так называемой "денацификации". По словам чиновника, российский антисемитизм теперь еще более очевиден, а агрессор этого даже не скрывает. Также он напомнил, что Москва нанесла ракетный удар по локации, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал "возмутительными" и "непростительными" слова Лаврова. В МИД вызвали российского посла для предоставления объяснений.

"Высказывания Лаврова – это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасная историческая ошибка. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме", - подчеркнул Лапид.

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