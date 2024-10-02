Британия должна направить свои войска в Украину, но есть условие - Уоллес

Политика постепенной помощи Украине оказалась недостаточно эффективной, поэтому Запад должен перейти к более решительным действиям.

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Кроме направления иностранных войск, в Украине должна пройти полная мобилизация / Коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Запад сделал немало громких заявлений относительно агрессии России в сторону Украины и других государств, однако на практике достичь главной цели иностранным политикам не удалось. Поэтому политику постепенной помощи Украине пора отложить и перейти к более решительным действиям.

Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес для The Telegraph. По его словам, нерешительность западных лидеров привела к тому, что кремлевский диктатор Путин не воспринимает всерьез любые намерения.

Именно поэтому он продолжает бросать свои войска в Украину, в расчете на то, что вскоре в европейском сообществе начнутся разговоры не о том, как остановить Россию, а о том, когда это все закончится.

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Сейчас западным лидерам, по мнению Уоллеса, нужно доказать обратное, но это потребует лидерства, непопулярных решений и определенных рисков.

"Украине нужна полная мобилизация, как это сделали союзники во время Второй мировой войны. Запад может помочь, особенно в обучении новобранцев. Великобритания, например, могла бы подготовить десятки тысяч украинских солдат, если бы захотела", - отметил он.

По всей Европе есть еще больший потенциал. Обучение украинских военных можно проводить как и на местах, так и в Украине, в тылах. Также иностранные войска могли бы заниматься техническим обслуживанием военного оборудования и оказанием медпомощи раненым.

Кто такой Бен Уоллес? Бен Уоллес - британский политик, бывший министр обороны Великобритании, возглавлявший должность с июля 2019 до августа 2023 года в правительствах Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. В период с 2016 по 2019 год занимал должность младшего министра безопасности. Член Консервативной партии Великобритании, с 2010 года он также был депутатом Палаты общин. До 2005 года проходил военную службу в армии в звании капитана, пишет Википедия.

Отправка иностранных войск в Украину - что известно

Напомним, что еще весной 2024 года иностранные лидеры активно обсуждали вопрос возможности отправки собственных солдат в Украину в качестве инструкторов для ВСУ. В частности президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько заявлений относительно возможной отправки иностранных войск в Украину, чем вызвал раздражение Вашингтона - там опасаются, что такой шаг может привести к столкновению с Россией.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также сказал, что нельзя исключать того, что польские войска могут оказаться в Украине. Однако какую роль они будут играть - не уточнил.

А вот в НАТО ранее заявили, что Альянс пытается избежать прямого конфликта с Россией поэтому не может отправлять свои военные формирования в Украину и сбивать ракеты над ее регионами.

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