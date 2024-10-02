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"Доверие продолжает укрепляться": Си Цзиньпин дал "обещание" Путину

Мария Николишин
2 октября 2024, 16:18
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Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Путиным.
'Доверие продолжает укрепляться': Си Цзиньпин дал 'обещание' Путину
Сотрудничество Китая с Россией / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Лидер Китая Си Цзиньпин заверил диктатора Владимира Путина в готовности Пекина расширять всестороннее сотрудничество с РФ и совместно вносить вклад в поддержание стабильности на планете. Об этом говорится в поздравлении к 75-летию установления дипломатических отношений между странами, сообщается на сайте МИД КНР.

"Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы постоянно расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией и продолжать вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете", - написал китайский лидер.

Он также отметил, что Пекин и Москва являются мировыми государствами и крупными развивающимися странами, политическое взаимное доверие между ними продолжает укрепляться, а их практическое сотрудничество достигло замечательных результатов.

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В то же время, внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что Путин назвал современные российско-китайские отношения находящимися на рекордно высоком уровне за всю историю.

По словам главы Кремля, Пекин и Москва активно сотрудничают в различных сферах, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах и он верит, что "российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет продолжать укрепляться и способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире".

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное

Китай стал главным партнером России после полного масштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях.

Кроме того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом ее бюджет.

Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться лояльности Цзиньпиня, чем объясняется визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложения санкций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

'Доверие продолжает укрепляться': Си Цзиньпин дал 'обещание' Путину
Позиция Китая по войне / Инфографика: Главред

Сотрудничество Китая с РФ - что известно

Напомним, издание The Times сообщало, что западные союзники получили доказательства того, что Китай оказывает военную помощь России. Китайская компания отправила РФ специально разработанные военные беспилотники для испытаний в Украине.

Также известно, что страна-агрессор Россия создала в Китае проект по разработке и производству ударных дронов для использования в войне против Украины.

Кроме того, аналитик BILD Юлиан Рьопке заявлял, что российская оккупационная армия впервые за время полномасштабного вторжения применила в Украине китайские бронемашины ZFB-05.

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