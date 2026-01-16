Британия выделяет дополнительные £20 млн для Украины: на что пойдут средства

Лондон усиливает поддержку Украины после атак на энергосистему.

https://glavred.info/world/britaniya-vydelyaet-dopolnitelnye-20-mln-na-ukrainy-na-chto-poydut-sredstva-10732745.html Ссылка скопирована

Великобритания выделяет £20 млн на восстановление энергетики Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Кратко:

Британия поможет Украине в восстановлении энергосистемы после массированных атак РФ

Средства пойдут на ремонт, защиту и генерацию энергии по всей стране

Решение приурочено к первой годовщине 100-летнего партнёрства двух стран

Великобритания объявила о выделении дополнительных 20 миллионов фунтов стерлингов (26,7 млн долларов) на поддержку энергетической инфраструктуры Украины после массированных атак России на энергетический сектор Украины.

Решение было принято в то время, когда Великобритания и Украина отмечают первую годовщину знаменательного 100-летнего партнерства между двумя странами, говорится на сайте британского правительства.

видео дня

Отмечается, что в сильные морозы "сотни тысяч украинцев, включая детей и школы, остались без отопления и электроэнергии".

Британское правительство указывает, что новая поддержка поможет удовлетворить насущные потребности "в обеспечении теплом и электроэнергией миллионов семей, детей и пожилых людей после того, как президент Зеленский объявил чрезвычайное положение в Украине в результате длительных атак на энергетический сектор Украины".

"Эти средства обеспечат жизненно необходимую чрезвычайную поддержку для ремонта, восстановления, защиты и генерации энергии по всей стране, чтобы обеспечить электроэнергией и отоплением дома, больницы и школы в суровых зимних условиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания также расширяет программу "побратимства школ", от которой получат пользу 54 тысячи британских и украинских учеников. В течение следующих 3 лет еще 300 школ из обеих стран примут участие в знаковой программе "100 лет партнерства".

Помощь Великобритании Украине

Как писал Главред, Великобритания рассматривает возможность создания новой мощной баллистической ракеты для Украины, которая сможет поражать российские военные цели глубоко в тылу. Речь идет о ракетах Nightfall, способных нести боеголовку массой около 200 килограммов и иметь дальность полета до 310 миль (почти 500 километров) — этого, как отмечается, достаточно, чтобы "поражать Москву с поля боя".

Министр обороны Великобритании Джон Гилли допустил возможность похищения и задержания российского диктатора Владимира Путина для привлечения его к ответственности за военные преступления, как это недавно произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Ранее сообщалось, что Великобритания определилась с военными частями, которые будут направлены в Украину после серии разведывательных визитов. Таким образом страна гарантирует свою готовность к быстрому развертыванию войск в случае успешных мирных переговоров и подписания соответствующего соглашения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред