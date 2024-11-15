Бунт против договора с РФ: в Абхазии новые протесты, люди ворвались в парламент

Гауляйтер самопровозглашенной республики принял решение отозвать договор для стабилизации ситуации.

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Власть решила согласиться на условия протестующих / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

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Протестующие выступили против инвестиционного соглашения с Россией

Людям удалось прорваться в местный парламент

Чиновники отклонили принятие договора, чтобы протесты прекратились

В пятницу, 15 ноября, в оккупированной страной-агрессором Россией Абхазии вспыхнули массовые протесты. Люди вышли к административным зданиям с призывом не ратифицировать инвестиционное соглашение с РФ.

Об этом сообщает ряд российских СМИ. Около 3 тысяч протестующих в городе Сухуми требовали срочного созыва парламента и отзыва вопроса о ратификации с повестки дня.

видео дня

Важно понимать, что соглашение с РФ фактически предусматривает расширение присутствия бизнеса из страны-агрессора РФ в самопровозглашенной республике Абхазия. Это может открыть путь большим российским деньгам к эксплуатации курортных возможностей республики, что является неоправданной платой за финансовую зависимость непризнанной Абхазии от России.

На видео в Сети видно, как люди начали забрасывать полицейских яйцами, а впоследствии и сломали забор возле парламента, из-за чего возникли столкновения с силовиками.

Через некоторое время протестующим таки удалось прорваться в парламент, после чего власти заявили о готовности отозвать принятие инвестиционного соглашения.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео протестов в Абхазии:

Стоит отметить, что среди протестующих были такие, которые заявляли о желании строить "общее будущее с РФ", но выступали против действий так называемого "президента" Абхазии. Не обошлось и без скандирования "Россия".

Оккупация Россией Абхазии - последние новости

Напомним, Главред писал, что агрессор Россия, прикрываясь мнимой "угрозой расширения НАТО", может аннексировать территории Грузии - Южную Осетию и Абхазию, которые она оккупировала в недавнем прошлом.

Ранее также премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, который отличается выпадами в адрес Украины и приветствует "развитие отношений" со страной-агрессором Россией, заявил о намерении вернуть оккупированные российскими войсками Абхазию и Южную Осетию.

Накануне Лавров цинично обратился к Грузии с предложением по вопросу "примирения" Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией. По его словам, эту проблему они будут решать "самостоятельно", и Москва в этом готова "помочь".

Что известно об оккупации Абхазии? Республика Абхазия - самопровозглашенная республика, государство с ограниченным признанием на территории Грузии. Расположена в историческом регионе Абхазия, к югу от Кавказского хребта. Столица - Сухуми, пишет Википедия. Во время войны в Абхазии 1992-1993 годов республика получила военную поддержку России, и с тех пор является де-факто независимой от Грузии. Границами "республики" занимаются российские пограничники. По грузинским законам, на территории Абхазии находится Абхазская автономная республика. Большинство стран мира рассматривают самопровозглашенную республику как часть Грузии. Пять стран-членов ООН признают ее независимость: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

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