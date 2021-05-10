Бывший главврач больницы, где лежал Навальный, нашелся живым

Александр Мураховский нашелся живым / Reuters

В России нашли живым министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который в недавнем прошлом был главным врачом больницы скорой помощи, куда был доставлен отравленный "Новичком" оппозиционер Алексей Навальный

Мужчину на протяжении трех суток не могли найти в Большеуковском районе после того, как он ушел на охоту. Оказалось, что министр заблудился и не смог вернуться на базу, где остановился. Омские власти подтвердили обнаружение пропавшего министра здравоохранения региона Мураховского, сообщает ТАСС.

Жена Мураховского сообщила Дождю, что разговаривала с ним по телефону — по ее словам, пока он "не понимает масштабов поиска". Сейчас, как сказала его жена, Мураховского везут в населенный пункт Поспелово.

Минздрав Омской области сообщил, что найденный живым после пропажи в лесу глава ведомства Мураховский чувствует себя удовлетворительно.

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