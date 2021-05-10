Бывший главврач больницы, где лежал Навальный, нашелся живым

Глава минздрава Омской области нашелся после пропажи в лесу, в нормальном состоянии, сейчас проходит обследование в больнице.
В России нашли живым министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который в недавнем прошлом был главным врачом больницы скорой помощи, куда был доставлен отравленный "Новичком" оппозиционер Алексей Навальный
Мужчину на протяжении трех суток не могли найти в Большеуковском районе после того, как он ушел на охоту. Оказалось, что министр заблудился и не смог вернуться на базу, где остановился. Омские власти подтвердили обнаружение пропавшего министра здравоохранения региона Мураховского, сообщает ТАСС.
Жена Мураховского сообщила Дождю, что разговаривала с ним по телефону — по ее словам, пока он "не понимает масштабов поиска". Сейчас, как сказала его жена, Мураховского везут в населенный пункт Поспелово.
Минздрав Омской области сообщил, что найденный живым после пропажи в лесу глава ведомства Мураховский чувствует себя удовлетворительно.
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Отравление Алексея Навального - о чем важно знать:
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный пожаловался на плохое самочувствие 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске с целью оказания Навальному медицинской помощи. Политик был госпитализирован и впал в кому.
- 22 августа Алексея Навального привезли в немецкую клинику Шарите для прохождения дальнейшего лечения.
- В Германии сделали официальное заявление о том, что политик Алексей Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок. Соответствующий вывод был сделан экспертами трех государств – ФРГ, Франции и Швеции.
- Позже в интервью немецкой прессе Навальный обвинил в причастности к отравлению лично президента РФ Владимира Путина.