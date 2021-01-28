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Бывший посол США спрогнозировал, как Байден будет вести себя с Путиным

28 января 2021, 12:48
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Главный американский дипломат в РФ времен президента Обамы Майкл Макфол дал прогноз по поводу отношений Джо Байдена и Владимира Путина.

Посол США
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол / Reuters

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол опроверг слухи о том, что возглавит посольство США в Украине. Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу Дождь.

"С Блинкеном [новым госсекретарем США - Главред] мы давно знакомы. Сейчас у меня хорошая работа здесь, в Стэнфорде [Макфол ‒ профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона престижного Стэнфордского университета ‒ Главред]. Имею в виду, что я много после уже делал во время Обамы, есть только пять-шесть мест выше того, которого у меня было, поэтому вряд ли я буду в администрации Байдена формально. Но неформально, конечно, я сейчас буду иметь очень хорошие связи с этой командой", ‒ сказал Макфол

Экс-дипломат также прокомментировал недавнюю телефонную беседу Джо Байдена с Владимиром Путиным.

"Президент Байден не хочет стать другом Путина, как президент Трамп все время пытался дружить. […] Байден, естественно, произносил и такие слова, которые президент Путин никогда не слышал от Трампа: слово "Навальный", слово "Украина", слово SolarWinds. И это значит, что будет совершенно другая внешняя политика к России при Байдене, чем при Трампе", ‒ сказал Макфол.

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Напомним, ранее сообщалось:

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