Чарльза III провозгласили британским королем

Старший сын покойной королевы Великобритании Елизаветы II, бывший принц Уэльский Чарльз, 10 сентября был провозглашен новым королем.
Чарльз, старший сын недавно преставившейся королевы Великобритании Елизаветы II 10 сентября, в субботу, был провозглашен новым правителем Соединенного Королевства. Впервые в истории церемонию его вступления на трон показали и на телевидении и через прямую трансляцию на YouTube.
"Правление моей матери было беспрецедентным по своей продолжительности, преданности и самоотверженности. Даже когда мы скучаем, мы благодарим за эту жизнь. Я глубоко осознаю это глубокое наследие и серьезные обязанности и ответственность, которые теперь переходят ко мне", – сказал король.
Чарльз III (или, по иной, латинизированной версии - король Карл III) уже подписал присягу в присутствии высокопоставленных чиновников на совещание Совета престолонаследия. После этого в 11:00 по Гринвичу (13:00 по Киеву) прокламацию о его вступления на трон с балкона Сент-Джеймского дворца в Лондоне должен зачитать сенешаль оружия подвязки Дэвид Вайнс Уайт.
Смерть Елизаветы II
8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.
"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.
Тем не менее, вечером того же дня стало известно о смерти королевы.
Как говорили представители Букингемского дворца, с королевой у смертного одра были все ее четверо детей, а также внук - Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.
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