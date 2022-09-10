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Чарльза III провозгласили британским королем

10 сентября 2022, 12:47

Старший сын покойной королевы Великобритании Елизаветы II, бывший принц Уэльский Чарльз, 10 сентября был провозглашен новым королем.

Король Чарльз, Великобритания
Король Чарльз III / https://ua.depositphotos.com/ и Википедя

Чарльз, старший сын недавно преставившейся королевы Великобритании Елизаветы II 10 сентября, в субботу, был провозглашен новым правителем Соединенного Королевства. Впервые в истории церемонию его вступления на трон показали и на телевидении и через прямую трансляцию на YouTube.

"Правление моей матери было беспрецедентным по своей продолжительности, преданности и самоотверженности. Даже когда мы скучаем, мы благодарим за эту жизнь. Я глубоко осознаю это глубокое наследие и серьезные обязанности и ответственность, которые теперь переходят ко мне", – сказал король.

Чарльз III, Карл III
Король Чарльз III / скриншот с видеотрансляции ABC News

Чарльз III (или, по иной, латинизированной версии - король Карл III) уже подписал присягу в присутствии высокопоставленных чиновников на совещание Совета престолонаследия. После этого в 11:00 по Гринвичу (13:00 по Киеву) прокламацию о его вступления на трон с балкона Сент-Джеймского дворца в Лондоне должен зачитать сенешаль оружия подвязки Дэвид Вайнс Уайт.

Смерть Елизаветы II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

Тем не менее, вечером того же дня стало известно о смерти королевы.

Как говорили представители Букингемского дворца, с королевой у смертного одра были все ее четверо детей, а также внук - Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

Другие новости:

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