Первый наследник: король Чарльз III объявил имя нового принца Уэльского

Чарльз III объявил имя нового принца Уэльского / instagram.com/kensingtonroyal/

Король Британии Чарльз III объявил сына Уильяма, герцога Кембриджского, принцем Уэльским. В этого момента он станет первым наследником британского престола после смерти короля.

"Мой потомок Уильям получит шотландский титул и принимает титул герцога Корнуольского. И также я объявляю, что дарю ему титул принца Уэльского", - сказал британский король в обращении в пятницу, 9 сентября.

Король уверен, что новый принц Уэльский и в дальнейшем будет возглавлять дискуссии в Британии и будет нацеливать внимание туда, где нужна помощь.

Видео дня

Поскольку сам Чарльз стал король, то его титул принца Уэльского, он автоматически передал сыну и невестке, которые в будущем унаследует британский трон.

"Я знаю, что Кэтрин рядом с ним. Наши новые принц и принцесса Уэльские будут продолжать вдохновлять и вести наши национальные разговоры", – отметил король Чарльз.

Отметим, что Кейт Миддлтон будет носить титул, который в последний раз носила принцесса Диана, когда была замужем за Чарльзом.

Титул принца Уэльского переходит из поколения в поколение с 14 века. Король Чарльз получил его в 1958 году и теперь передает его своему сыну.

Напомним, ранее стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон также получаттитулы Корнуоллов, ранее принадлежавшего Камилле Паркер-Боулз-новой королеве-консорту.

Чарльза III также вспомнил о Гарри и Меган Маркл, выразив им свою любовь, и добавил, что они продолжают развивать свою жизнь "за морем".

Новый король Британии в своей первой речи также поблагодарил матери - королеве Елизавете II за ее пример для него и всей семьи, а также сказал, что она дала обещание служить народу и сдержала ее.

Глядя на нее, король Чарльз III "обязуется в течение оставшегося времени, который дает ему Бог, поддерживать конституционные принципы, лежащие в основе нации".

Смерть Елизаветы II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

Теперь британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Карлу III 74 года.

Читайте также: