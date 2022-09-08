Кто стал новым королем Великобритании: первое заявление Чарльза о смерти Елизаветы II

Принц Чарльз / Reuters

8 сентября 2022 года, в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II.

В Twitter королевской семьи уже сообщили, что новым королем Британии стал сын Елизавета II принц Чарльз.

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

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Речь идет именно о 73-летнем Чарльзе, который согласно порядку престолонаследования становится следующим королем, и его жене Камилле.

Старший сын Елизаветы II – принц Чарльз вступает на престол сразу после смерти своей матери.

Принц Чарльз выпустил официальное заявление

Заявление Его Величества Короля: "Смерть моей дорогой Матери, Ее Величества Королевы, является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о кончине заветного Властелина и очень любимой Матери. Я знаю, что ее утрата будет глубоко ощущаться по всей стране, в мире и в Содружестве, а также бесчисленным количеством людей во всем мире. В этот период траура и перемен, моя семья и я будем утешены и поддержаны нашими знаниями об уважении и глубокой привязанности к королеве".

Как сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, новый британский монарх взял имя Карл III.

Как развивались сегодняшние события

Во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

Еще 6 сентября 2022 года Елизавета II приняла во дворце нового премьер-министра Британии Лиз Трасс

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