Черно-белый кот Крейг провожает девочку и встречает со школы

Кот провожал девочку в школу

Больше двух лет милый черно-белый кот Крейг живет в семье Лезерман - новых хозяев он ждал в приюте целых восемь месяцев.

Джессика Лезерман отметила, что теперь Крейг живет своей лучшей жизнью: он очень умный, избалованный и упитанный кот.

"Если вы думаете о том, чтобы "усыновить" взрослого кота, перестаньте сомневаться. Сделайте это", — добавила женщина.

Крейг не только оказался хорошим, но и невероятно заботливым и ответственным. Когда 7-летняя девочка пошла в школу, кот начал ежедневно провожать ее до автобуса и встречать днем.

Он обязательно ждет, пока хозяйка сядет в автобус и поедет, только тогда возвращается домой. Через несколько часов он снова выходит на улицу, садится на траву и ждет, когда девочка вернется. При этом семья утверждает, что Крейга этом никто не учил.

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"Теперь все соседские дети знают его. Весь автобус кричит: "Крейг", когда они подъезжают", — вспомнила Джессика.

Также женщина отметила, что многие люди оставляют свои комментарии к видео с котом. Например, говорят, что он выглядит, как дедушка, который проводит свою маленькую девочку в школу.

Ранее Главред писал о том, что в Чернигове Светлана Пенкина, которая проживает в одном из многоэтажных домов на проспекте Победы, подала в суд исковое заявление на свою соседку с верхнего этажа.

Пенкина требует 25 тысяч гривен материальной и моральной компенсации из-за затопления ее жилья кошачьей мочой.