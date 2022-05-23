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Четыре страны призывают Евросоюз отдавать российские активы Украине - Reuters

23 мая 2022, 20:46

В обращении что сейчас Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны после разрушений, нанесенных Россией, примерно в 600 млрд долларов.

ЕС, Россия
Четыре страны призывают Евросоюз отдавать российские активы Украине - Reuters / коллаж ua.depositphotos.com

Литва, Латвия, Эстония и Словакия составили письмо для министров финансов стран Евросоюза ‒ с призывом немедленно конфисковывать российские активы в Европе и направлять средства на восстановление тех частей Украины, которые пострадали от российского вторжения. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

В письме отмечается, что в начале мая нынешнего года Украина оценила сумму, необходимую для восстановления страны после разрушений, нанесенных Россией, примерно в 600 млрд долларов. Но поскольку война все еще в разгаре, то итоговая сумма, вероятно, будет заметно больше.

"Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта Россией", — говорится в письме.

Также авторы обращения призывают Евросоюза начать подготовку новых санкций против России.

"В конечном счете, если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, между ЕС и Россией вообще не должно остаться никаких экономических связей — гарантируя, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать военной машине России", — сказано в документе.

Подписанты отметили, что Евросоюз и прочие страны уже заморозили активы, которые принадлежали российским физическим и юридическим лицам, а также около 300 миллиардов долларов США резервов Центробанка РФ.

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Напомним, ранее закон о повышении эффективности санкций, который приняла Верховная Рада, связанных с активами отдельных лиц, подписал президент Владимир Зеленский.

Закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми они могут прямо или косвенно распоряжаться, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент убежден в том, что процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые тем или иным способом поддерживают агрессию оккупантов против Украины, "позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов - закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс".

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Автор: Егор Бунин
санкции против России санкции Евросоюза война России и Украины
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