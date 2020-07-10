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Нидерланды подают иск против РФ из-за сбитого борта МН17

Россию вызывают в ЕСПЧ по делу об уничтожении Боинга над Донбассом.

10 июля 2020, 16:37
Боинг MH17
Обломки Боинга рейса MH17 / Reuters

Нидерланды подготовили иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об уничтожении в 2014 году самолета рейса MH17.

Об этом идет речь в соответствующем письме правительства Нидерландов в парламент, сообщает агентство Reuters.

"Правительство сегодня приняло решение вызвать Россию в ЕСПЧ в связи с ее ролью в сбитии MH17", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.

"Высшим приоритетом для правительства было и остается стремление к достижению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера. Передавая дело в ЕСПЧ, мы делаем еще один шаг в этом направлении и приближаемся к цели", — прокомментировал решение глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Власти Нидерландов пообещали передать ЕСПЧ всю имеющуюся у них информацию о гибели Boeing 777 над Донбассом и поддержать индивидуальные иски, которые будут поданы в ЕСПЧ родственниками погибших.

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Кроме того, власти Нидерландов также пообещали уведомить о своем шаге Совет Безопасности ООН.

В заявлении также отмечается, что власти королевства придают большое значение продолжению переговоров с Россией, в рамках которых может быть найдено решение о компенсации "огромных страданий и ущерба", причиненных уничтожением борта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

Напомним, ранее прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малазийского Боинга MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой Бук.

Боинг MH17 новости России Нидерланды суд
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