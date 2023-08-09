"Дикий зверь" грозит ядерной катастрофой: Огрызко назвал сценарий окончания войны

Владимир Огрызко предупредил о том, что из-за агрессии РФ мир рискует превратиться в хаос.

https://glavred.info/world/dikiy-zver-grozit-yadernoy-katastrofoy-ogryzko-nazval-scenariy-okonchaniya-voyny-10491859.html Ссылка скопирована

Владимир Огрызко оценил перспективы переговоров о мире / Коллаж Главред, 93-я ОМБр

Активизация обсуждения ситуации в Украине на международном уровне не в последнюю очередь связана с очевидными угрозами ядерного шантажа страны оккупанта РФ, заявил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Поэтому продолжается поиск вариантов, как, с одной стороны, не спровоцировать этого дикого зверя на ядерную катастрофу, а с другой стороны – заставить его хотя бы каким-то образом вернуться к цивилизованному сожительству", - подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом дипломат напомнил о том, что в Уставе ООН прописаны ключевые элементы, на которых базируется современный мир: неприменение силы, территориальная целостность, неприкосновенность границ и тому подобное.

видео дня

Он уверен, что если участники мирных переговоров скажут, что мир важнее этих принципов, тогда на самом деле не будет ни мира, ни принципов: "Потому что тогда он открывает ящик Пандоры, и любой, у кого есть немного большая армия, чем у соседа, захочет воспользоваться этим ужасным опытом российской недоимперии".

Бывший глава МИД говорит, что в этом случае мир просто рискует превратиться в хаос.

"Поэтому я думаю, что мы просто будем двигаться не в юридической плоскости, а в политической, объясняя остальному миру, что жить в условиях покоя и мира возможно лишь если поддерживать страну, ставшую жертвой агрессии. А не становиться, хотя бы формально, на сторону страны-агрессора", - добавил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Ранее Огрызко заявил о том, что РФ может сдержать лишь гарантия, что на свой удар она получит ответный удар. Украина начнет переговоры с США о подписании двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, подчеркнул он.

Напомним, Огрызко спрогнозировал, сумеет ли Зеленский через ООН расшевелить другие страны. Президенту Зеленскому, как считает Огрызко, придется в ООН шевелить международное болото – страны, которые делают вид, что "их хата с краю".

Вас может заинтересовать: