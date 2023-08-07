УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ может сдержать лишь гарантия, что на свой удар она получит ответный удар - Огрызко

Анна Ярославская
7 августа 2023, 08:35 обновлено 7 августа, 08:40
24
Украина начнет переговоры с США о подписании двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.
Владимир Огрызко, Украина, США
Владимир Огрызко прокомментировал переговоры Украины с США о предоставлении гарантий безопасности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

В конце июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина начнет переговоры с США, которые предусматривают подписание двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности. Речь идет о гарантиях до момента вступления Киева в НАТО. Подобные соглашения будут подписаны и с другими государствами-партнерами.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, чего Украина может ждать от подобного документа.

"Здесь надо разобраться в терминах и понимать, что мы и наши партнеры вкладываем в понятие гарантий. В нашем понимании гарантии безопасности – это пятая статья Вашингтонского договора, провозглашающая готовность других стран, предоставляющих такие гарантии, выступить в защиту страны, на которую совершено нападение. Именно в этом и заключается суть гарантий – они гарантируют, что на твою страну никто не нападет, потому что каждый агрессор взвесит свои возможности с совокупными возможностями стран НАТО и поймет, что ему не удастся одержать победу над той или иной страной-членом Альянса", - сказал Огрызко.

видео дня

Что касается гарантий, которые предоставляются для сдерживания агрессора, то в этом случае речь идет о помощи и обучении, то есть о том, что у Украины есть сегодня.

"Но это гарантии, которые не заставляют потенциального агрессора отказаться от агрессии, потому что он может рассчитывать, что даже с помощью других эта страна (в данном случае – Украина) не выдержит и потерпит поражение", - объяснил Огрызко.

По его словам, если говорить о начале переговоров о гарантиях безопасности между Украиной и США, то стоит выделит две категории.

"Первая – когда США берет на себя обязательство ответить на атаку на Украину со стороны любого потенциального агрессора, и это те гарантии, которые фактически дает НАТО. И второе – это гарантии помощи в сфере безопасности, что означает помощь вооружениями, обучением и подготовкой наших Вооруженных сил, финансовую поддержку и тому подобное. То есть это – разные вещи, поэтому перед тем, как говорить об этих гарантиях, мы должны понимать, о чем пойдет речь", - отметил дипломат.

Огрызко рассказал, что в 2008 году, после того, как Россия напала на Грузию, он по поручению президента Ющенко отбыл с визитом в Вашингтон, где предлагал США подписать двусторонние гарантии первого типа.

"К большому сожалению, США тогда были увлечены идеей, что Россия – это демократическая страна, и что из нее по меньшей мере можно такую страну сделать. Поэтому они нам в этом отказали. Теперь посмотрим, поднялись ли они за эти 15 лет до понимания, что просто обещания и помощь на самом деле РФ не сдержат, а только гарантия, что на ее удар она получит ответный удар", - сказал дипломат.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский после совета НАТО-Украина сказал, что Киеву нужны гарантии безопасности. Зеленский выразил надежду, согласно которой Украина вступит в Альянс по завершении войны с Россией.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что G7 согласовала декларацию о гарантиях безопасности для Украины. По словам чиновника, очень важно, чтобы до следующего саммита НАТО в Вашингтоне Киев победил в войне агрессора Москву и согласовал гарантии безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну. Как полагает Блинкен, нужно показать Путину, что запас прочности Украины большем, чем у российского государства.

Другие новости:

война в Украине НАТО Владимир Огрызко война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненые

Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненые

08:59 Украина
ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: в Генштабе сообщили об изменениях на фронте

ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: в Генштабе сообщили об изменениях на фронте

08:54 Украина
Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

07:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:59

Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненые

08:54

ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: в Генштабе сообщили об изменениях на фронте

08:48

Вот почему хек продают без головы: как он выглядит в природе

08:35

РФ может сдержать лишь гарантия, что на свой удар она получит ответный удар - Огрызко

07:58

В боях за Украину погиб бывший народный депутат

Саммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - ОгрызкоСаммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - Огрызко
07:28

Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

06:49

В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым

06:20

Стоит ли украинцам закручивать гайки относительно выезда за границумнение

05:00

Поразительная оптическая иллюзия: только интеллектуалы найдут человека за 5 секунд

Реклама
04:45

Даже не узнаете: 3 лучших способа постирать ковер дома на полу

04:00

Какой сегодня церковный праздник и у кого День ангела 7 августа

03:00

Никогда не догадаетесь: что означает слово "челюсти" в украинском языке

02:00

Мужчина сделал тест ДНК ради развлечения и раскрыл страшную тайну своей бабушки

01:10

Россия цепляется за Бахмут: эксперт раскрыл, где можно ждать прорыва ВСУВидео

06 августа, воскресенье
23:57

В Ужгороде священник назвал россиян "прекрасным народом" и молился за примирение

23:13

Подоляк поставил на место Пескова, который раскатал губу на захват территорий Украины

22:42

"Перекидают резервы для окружения": генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

22:17

ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы - Зеленский

21:45

Ни у Востока, ни у Запада нет проекта будущегомнение

21:36

"Акула - флаг разбоя и разгула": рецензия на фильм "Мег 2: впадина"

Реклама
21:27

ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах

21:16

Трусить будет новая мощнейшая буря: Украину накроет 8-бальный магнитный шторм

21:14

Как назвать "секонд хенд" на украинском: Авраменко дал неожиданный ответ

19:44

"Главные пути россиян": в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам

19:34

Зеленский "засветил" французские SCALP и подписал "подарок" для россиян

19:13

Украину накроет настоящий шторм: какие регионы будут заливать грозовые дожди

18:59

"Конкуренты": Подоляк раскрыл, какими будут отношения Польши и Украины после войны

18:27

"Ты так рано ушел от нас": во время атаки на Староконстантинов погиб отец двух деток

18:22

В Украине потребовали запретить выезд мужчин даже после войны: ответ МВД

18:11

"Прячут военные корабли за гражданскими суднами": россияне изменили тактику обстрелов

17:47

Что нужно сделать 8 августа, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты

17:26

"Хотим контролировать все те земли": Песков назвал регионы, которые РФ хочет оккупировать

17:00

"Это выгодно Украине": Буданов объяснил, зачем раскрыл своих агентов в окружении Путина

16:57

Украинка, которая пострадала от российской ракеты, попала на обложку Playboy

16:47

Красивое растение с роскошной листвой всех очарует: как вырастить манго из косточки

16:23

Проучили: в России безногого оккупанта обозвали "убийцей" и жестоко избили

15:59

Пила по 2 бутылки водки в день: девушка изменилась до неузнаваемости без алкоголя

15:50

"Под ударом "Мотор Сич": Свитан раскрыл планы массированных атак россиян

15:45

"3-4 прилета": в Крыму коллаборанты скулят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

15:20

До этого додумался гений: зачем в Китае массово выращивают тараканов

Реклама
15:00

"Провокация России": в полку Калиновского раскрыли, были ли пуски ракет из Беларуси

14:57

Украина увеличила радиус атак дронами: раскрыта "жирная" цель ВСУВидео

14:56

"Кривляние - не для гимна": Джамалу раскритиковали за исполнение гимна УкраиныВидео

14:19

Удары по украинским аэродромам неэффективны: в ВСУ прокомментировали атаку РФ

13:57

Попрощаться успела?: Бабкина с перекошенным ртом похвасталась отдыхом в КрымуВидео

13:40

Ракеты в Украину летели из Беларуси: в Воздушных силах ВСУ пояснили ситуацию

13:32

Будут лить дожди, накроет похолодание: погода в Украине подготовила новые "сюрпризы"

13:18

Москва пожаловалась на атаку БПЛА, перекрывали "Внуково"Видео

12:46

"Разобьёт много сердец": Галкин показал подросшего сына-красавца

12:40

Пять удобных луков для любого возраста и веса: в чем ходить, когда очень жарко

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять