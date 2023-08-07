РФ может сдержать лишь гарантия, что на свой удар она получит ответный удар - Огрызко

Украина начнет переговоры с США о подписании двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.

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Владимир Огрызко прокомментировал переговоры Украины с США о предоставлении гарантий безопасности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

В конце июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина начнет переговоры с США, которые предусматривают подписание двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности. Речь идет о гарантиях до момента вступления Киева в НАТО. Подобные соглашения будут подписаны и с другими государствами-партнерами.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, чего Украина может ждать от подобного документа.

"Здесь надо разобраться в терминах и понимать, что мы и наши партнеры вкладываем в понятие гарантий. В нашем понимании гарантии безопасности – это пятая статья Вашингтонского договора, провозглашающая готовность других стран, предоставляющих такие гарантии, выступить в защиту страны, на которую совершено нападение. Именно в этом и заключается суть гарантий – они гарантируют, что на твою страну никто не нападет, потому что каждый агрессор взвесит свои возможности с совокупными возможностями стран НАТО и поймет, что ему не удастся одержать победу над той или иной страной-членом Альянса", - сказал Огрызко.

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Что касается гарантий, которые предоставляются для сдерживания агрессора, то в этом случае речь идет о помощи и обучении, то есть о том, что у Украины есть сегодня.

"Но это гарантии, которые не заставляют потенциального агрессора отказаться от агрессии, потому что он может рассчитывать, что даже с помощью других эта страна (в данном случае – Украина) не выдержит и потерпит поражение", - объяснил Огрызко.

По его словам, если говорить о начале переговоров о гарантиях безопасности между Украиной и США, то стоит выделит две категории.

"Первая – когда США берет на себя обязательство ответить на атаку на Украину со стороны любого потенциального агрессора, и это те гарантии, которые фактически дает НАТО. И второе – это гарантии помощи в сфере безопасности, что означает помощь вооружениями, обучением и подготовкой наших Вооруженных сил, финансовую поддержку и тому подобное. То есть это – разные вещи, поэтому перед тем, как говорить об этих гарантиях, мы должны понимать, о чем пойдет речь", - отметил дипломат.

Огрызко рассказал, что в 2008 году, после того, как Россия напала на Грузию, он по поручению президента Ющенко отбыл с визитом в Вашингтон, где предлагал США подписать двусторонние гарантии первого типа.

"К большому сожалению, США тогда были увлечены идеей, что Россия – это демократическая страна, и что из нее по меньшей мере можно такую страну сделать. Поэтому они нам в этом отказали. Теперь посмотрим, поднялись ли они за эти 15 лет до понимания, что просто обещания и помощь на самом деле РФ не сдержат, а только гарантия, что на ее удар она получит ответный удар", - сказал дипломат.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский после совета НАТО-Украина сказал, что Киеву нужны гарантии безопасности. Зеленский выразил надежду, согласно которой Украина вступит в Альянс по завершении войны с Россией.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что G7 согласовала декларацию о гарантиях безопасности для Украины. По словам чиновника, очень важно, чтобы до следующего саммита НАТО в Вашингтоне Киев победил в войне агрессора Москву и согласовал гарантии безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну. Как полагает Блинкен, нужно показать Путину, что запас прочности Украины большем, чем у российского государства.

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