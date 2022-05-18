Дочь Путина защищает папашу и "топит" за "русский мир": опубликована переписка

Мария Воронцова / Скриншот

Старшая дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова, которая попала под санкции после вторжения РФ в Украину, продвигает идеи "русского мира" в чате выпускников МГУ.

Она участвует в дискуссиях под именем Maria V. Вступив в чат выпускников факультета МГУ осенью 2021 года, она представилась как Мария Воронцова. Об этом сообщил журналист Дмитрий Колезев.

По его словам, один из участников этого чата передал скриншоты с сообщениями Воронцовой. При этом старожилы чата "периодически предупреждают новеньких, если кто-то с Воронцовой начинает очень сильно спорить".

Журналист проанализировал переписки Воронцовой и сделал вывод о том, что многие ее утверждения созвучны по смыслу риторике Путина.

"Никому на Западе не нужна наша страна процветающей. Всегда делалось все возможное, чтобы этого не допустить. И впредь будет делаться. И если вдруг получится, а уже почти получилось в 90-е, и Россия станет-таки полноценным сырьевым придатком США и ЕС, я посмотрю, кого вы будете винить за то, что мы живем не в процветающей экономике. Дети малые, чесслово", - пишет дочь Путина.

При этом она критикует собеседников за использование слова "аннексия" относительно захвата Крыма к России, называя произошедшее "волеизъявлением народа".

"НАТО никогда не оставит Крым без военной базы, если доберется до него", - уверена Воронцова.

Она также повторяет риторику российских властей про американские лаборатории на территории Украины. Она считает, что ЦРУ управляют российскими СМИ и оппозицией.

Кроме того, она иногда реагирует на реплики участников про Путина, но не говорит, что это ее отец.

Ранее внебрачная дочь Путина Елизавета Кривоногих публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.

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