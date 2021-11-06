Дворцовый переворот или революция: астролог дал мрачный прогноз для Путина

Владимир Путин / Фото Reuters

Ноябрь - это месяц катастроф, заявил астролог Влад Росс. По его словам, в это время люди готовы даже устроить революцию.

В эфире программы Прогноз с блогером Любовью Завальнюк он подчеркнул, что в ноябре будет всего одно лунное затмение, а 4 декабря будет второе солнечное затмение.

По словам собеседника, коридор затмений может быть очень взрывоопасным.

"Люди готовы при этой ситуации даже устроить революцию. И я не исключаю, что она произойдет в Грузии, потому что день рождение Грузии отмечалось 10 июня и было Солнечное затмение. Если страна встречает день рождение в день Солнечного затмения, то большие перемены могут произойти в этой стране. То же самое касается и России, Путин всем сказал, что он еще будет два срока, но никто не отменяет положение Сатурна в знаке Водолей. Может произойти какой-то дворцовый переворот либо Путину настолько станет плохо, что он будет не транспортабельным", - добавил Росс.

Ранее Влад Росс заявил о том, что война на Донбассе закончится после смерти нынешнего президента РФ Владимира Путина.

Собеседник не исключил, что у Путина может быть очень сложный период вплоть до резкого ухудшения здоровья.