'Двойник на подстраховке': состояние Путина резко ухудшилось, стала известна причина

Владимир Путин / Скриншот

У президента России Владимира Путина обострились проблемы с почками, появилась отечность лица.

Перед вылетом на Камчатку у него явно проявились "мешки" под глазами. Об этом сообщает Telegram-канал GeneralSVR, публикующий инсайды из Кремля.

Подчеркивается, что несмотря на применение лекарственных средств явного улучшения не последовало.

Видео дня

"По прибытию на Камчатку Путин пожаловался медикам на усталость и отдышку, тем не менее президент принял решение участвовать в заранее запланированных мероприятиях. Двойник на подстраховке", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

Читайте еще: