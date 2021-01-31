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Джулиани склонял Зеленского открыть дело против сына Байдена - Washinghton Post

31 января 2021, 17:18
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Американские журналисты отыскали источники в окружении президента Украины.

Джулиани
Рудольф Джулиани / Reuters

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани требовал от команды президента Украины Владимира Зеленского публично объявить о начале расследования против Хантера Байдена (сына 46-го президента США Джо Байдена). Но, как сообщает авторитетное американское издание Washinghton Post со ссылкой на источники в окружении президента Зеленского, ни Джулиани, ни Трамп не преуспели.

Сообщается, что в июле 2019 года Андрей Ермак (тогда‒ советник президента), пообщался с Джулиани. Позднее адвокат Трампа в телефонном разговоре примерно сорок минут настойчиво и угрожающе требовал у Зеленского публично открыть дело против Хантера Байдена (по поводу коррупции в ресурсной компании Burisma) а также посоветовал президенту Украины "быть очень осторожным с людьми из его окружения".

Дальше, также в июле 2019-го, Зеленский пообщался с Дональдом Трампом. В этой беседе также шла речь о деле против сына Байдена. Но после нее тон американцев касательно украинских властей изменилась. Вероятно, Трамп не добился нужного ответа от президента Украины.

Некоторые помощники Зеленского рассказали журналистам, что идея общения президента Украины Джулиани изначально была ошибочном. И подчеркивают ‒ положительный итог разговора в том, что Украина не была в итоге всерьез вовлечена во внутренние дела США.

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Расследование против Хантера Байдена – о чем сообщалось ранее:

  • Расследование было начато еще в 2018 году - за год до того, как отец Хантера - Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США. В ходе президентской кампании республиканцы заявляли о сомнительных сделках и контактах Хантера Байдена в Китае, Украине и Казахстане.
  • 10 декабря стало известно, что Министерство юстиции США заинтересовалось бизнесом Хантера Байдена в Китае. Предметом расследования стали возможные налоговые преступления сына избранного президента США Джо Байдена.
  • Хантер Байден в 2014 -2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.
  • Во время первых предвыборных дебатов Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" - имелась ввиду работа в фирме Burisma.
  • В октябре американская газета New York Post опубликовала компрометирующие Хантера Байдена материалы. Они были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской.
новости США Владимир Зеленский Рудольф Джулиани
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