Джулиани склонял Зеленского открыть дело против сына Байдена - Washinghton Post

Рудольф Джулиани / Reuters

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани требовал от команды президента Украины Владимира Зеленского публично объявить о начале расследования против Хантера Байдена (сына 46-го президента США Джо Байдена). Но, как сообщает авторитетное американское издание Washinghton Post со ссылкой на источники в окружении президента Зеленского, ни Джулиани, ни Трамп не преуспели.

Сообщается, что в июле 2019 года Андрей Ермак (тогда‒ советник президента), пообщался с Джулиани. Позднее адвокат Трампа в телефонном разговоре примерно сорок минут настойчиво и угрожающе требовал у Зеленского публично открыть дело против Хантера Байдена (по поводу коррупции в ресурсной компании Burisma) а также посоветовал президенту Украины "быть очень осторожным с людьми из его окружения".

Дальше, также в июле 2019-го, Зеленский пообщался с Дональдом Трампом. В этой беседе также шла речь о деле против сына Байдена. Но после нее тон американцев касательно украинских властей изменилась. Вероятно, Трамп не добился нужного ответа от президента Украины.

Некоторые помощники Зеленского рассказали журналистам, что идея общения президента Украины Джулиани изначально была ошибочном. И подчеркивают ‒ положительный итог разговора в том, что Украина не была в итоге всерьез вовлечена во внутренние дела США.

Читайте такжеВ США СМИ опубликовали переписку якобы сына Байдена с сотрудником Burisma

Расследование против Хантера Байдена – о чем сообщалось ранее: