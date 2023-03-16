"Едят репу вместо помидоров": Путину привиделся голод на Западе

Диктатору РФ привиделось, якобы в западных странах появился дефицит товаров, и люди "начали голодать".

Путину привиделся голод на Западе/ ua.depositphotos.com, pexels.com

Российский диктатор Владимир Путин заявил, якобы на Западе "пустые полки магазинов и массовый дефицит товаров". По его словам, якобы дошло до того, что граждане западных стран теперь "вынуждены есть репу вместо салата и помидоров".

При этом диктатор РФ пофантазировал, якобы даже репы на Западе не хватает. Такими фантазиями глава Кремля поделился во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Зарубежные аналитики предсказывали нам депрессию и спад потребительского сектора. Обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг. Однако жизнь распорядилась по-другому. Западные страны сами на полную столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу", – размечтался российский диктатор.

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А за репой западные страны якобы "будут вынуждены ехать в Россию", ведь даже такого продукта, мол, на Западе не хватает, поделился со сцены своими розовыми мечтами Путин.

"Репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, к нам придется ехать. Потому что уровень урожая у нас всё таки значительно превосходит те показатели, которые есть у наших соседей в Европе", – сказал он.

При этом Путин начал нести бред о том, что якобы в Европе упали показатели урожая из-за плохой погоды, в то время как в РФ будто бы с погодой и урожаем "всё в порядке". А кроме того причиной плохого урожая в Европе Путин называет "отсутствие российских удобрений", без которых якобы западным государствам "трудно обойтись".

Путину привиделось, якобы на Западе уже начался голод / скрин

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин жестко опозорился во время встречи с российскими олигархами. Он сказал слова о любви к Ленину и назвал себя "девочкой-припевочкой".

Напомним, историк, народный депутат Украины и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович отмечал, что Путин пытается сформировать свою "ось зла" с привлечением еще нескольких стран, а в худшем для себя случае может даже пожертвовать суверенитетом, ресурсами или самостоятельностью РФ в обмен на помощь Китая в войне.

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