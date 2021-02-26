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Эксперт раскрыл причину, почему Армения оказалась на грани военного переворота

26 февраля 2021, 02:32
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Президент Армении Саркисян пока не утвердил отставку начальника Генштаба Вооруженных сил республики Оника Гаспаряна, сказал Тигран Кочарян.

Пашинян
Пашинян пытается переложить ответственность за поражение в Карабахе на армию – эксперт / Reuters

Причиной новой вспышки политического кризиса в Армении стала критика замначальника Генштаба Тирана Хачатряна заявления премьер-министр Армении Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах Искандер, задействованных в ходе военных действий в Карабахе. Хачатрян был уволен, а Генштаб призвал к отставке правительства. Однако конфликт в обществе продолжается с тех пор, как Ереван потерпел поражение в нагорно-карабахской войне, заявил в эфире телеканала Украина 24 армянский медиаэксперт Тигран Кочарян.

"Первый замначальника Генштаба просто рассмеялся, услышав вопрос, может ли, согласно Пашиняну, "Искандер" взрываться на 10%. После этого Пашинян его уволил, а сегодня уже весь Генштаб, все армейские корпуса, начальники, правления при Генштабе подписали требование об отставке Пашиняна", - сказал эксперт.

Также он добавил, что отставка главы Генштаба Гаспаряна до сих пор не состоялась. Пашинян не может его уволить самостоятельно, так как приказ утверждает президент Саркисян, который до сих пор не подписал такой документ.

При этом Кочарян акцентировал внимание на том, что изначально протесты в Армении начались после того, как Ереван проиграл войну Азербайджану в Нагорном Карабахе. Пашинян пытался обвинить в этом армию, что и привело к нынешнему обострению ситуации.Читайте такжеМомент упущен: почему переворот в Армении снова рискует сойти на "нет"

"Конфликт продолжается после позорного, как многие считают, поражения Армении. И сейчас Пашинян пытался вину с себя возложить на армию, в результате чего продал имидж армейских чинов, людей, которые воевали. Это накапливалось и привело к нынешним событиям. Военным надоело, что из них постоянно пытаются сделать козла отпущения", - подчеркнул Тигран Кочарян.

Попытка военного переворота в Армении

  • В Армении 24 февраля произошло новое обострение внутриполитического кризиса. Армянская армия выразила недоверие правительству Никола Пашиняна после увольнения замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Премьер-министр назвал это решение попыткой военного переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики.
  • Сторонники и противники действующей власти вышли на протесты, которые сопровождались стычками и конфликтами.
  • На фоне событий Пашинян объявил об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян пока ее не утвердил.
  • В Армении с ноября прошлого года, после подписания заявления о завершении нагорно-карабахского конфликта, периодически проходят акции, в рамках которых армяне призывают к отставке правительства Никола Пашиняна. Общество винит власти в поражении Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

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