Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары из-за Макрона

Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары / Reuters

После убийства учителя во Франции чеченцем из-за карикатуры на пророка ислама отношения Франции и Турции накалились. В понедельник, 26 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары на фоне спора с Парижем по поводу отношения к мусульманам во Франции.

"Подобно тому, как во Франции некоторые говорят, что не покупают турецкие марки, я отсюда обращаюсь к своей нации: прежде всего не обращайте внимания на французские марки, не покупайте их", - заявил Эрдоган в своей речи, сообщает Ouest France.

Также Эрдоган заявил, что "антиисламские выпады" Макрона угрожают нацбезопасности Турции, и пообещал "соответствующие меры".

Отметим, накануне французские власти осудили турецкую "пропаганду" против Франции, которая, по их словам, была направлена ​​на разжигание ненависти у себя дома и за рубежом. В Елисейском дворце назвали неприемлемыми заявления президента Турции в адрес лидера Франции Эммануэля Макрона и призвали Реджепа Тайипа Эрдогана изменить свой "опасный политический курс".

А в субботу, 24 октября, Эрдоган заявил, что Макрон "больной на голову".

"Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств", - заявил Эрдоган.

Президент Франции после убийства учителя пообещал защитить светское образование и преподавателей от посягательства религиозных экстремистов, и добавил, что никто не будет отказываться от карикатур.

Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

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