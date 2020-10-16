Эрдоган рассказал о планах Турции по Крыму

Турция не признает аннексию Крыма - Эрдоган / Jacobin

Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Офис президента Украины.

"Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", - заверил Эрдоган.

Также политик добавил, что Анкара не признавала и не намерена признавать аннексию украинского полуострова Крым и совместно с Киевом будет и в дальнейшем помогать крымским татарам.Читайте такжеУ Путина отреагировали на заявление Зеленского по Крыму и Донбассу

"Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. Вместе с Украиной мы продолжим поддерживать крымских татар", - подчеркнул Эрдоган.

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