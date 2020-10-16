Эрдоган рассказал о планах Турции по Крыму

Анкара не намерена оспаривать территориальную целость Украины.
Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Офис президента Украины.
"Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", - заверил Эрдоган.
Также политик добавил, что Анкара не признавала и не намерена признавать аннексию украинского полуострова Крым и совместно с Киевом будет и в дальнейшем помогать крымским татарам.Читайте такжеУ Путина отреагировали на заявление Зеленского по Крыму и Донбассу
"Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. Вместе с Украиной мы продолжим поддерживать крымских татар", - подчеркнул Эрдоган.
Визит Зеленского в Турцию и вопрос Крыма
- В пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции. Он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, после чего стороны подписали договоренности по военному сотрудничеству двух государств.
- Ранее Зеленский заявил, что Украина надеется на присоединение Турции к Крымской платформе – новому формату, задачей которого станет деоккупация аннексированного Россией украинского полуострова.
- По итогам переговоров с Эрдоганом украинский президент Зеленский подчеркнул, что турецкий глава государства принял приглашение Киева по Крымской платформе.