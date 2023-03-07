ЕС может передать Украине закупленные боеприпасы в течение нескольких недель - Financial Times

По словам представителя ЕС, оборонные ведомства стран Евросоюза проведут ускоренные переговоры с ключевыми европейскими поставщиками снарядов.

ЕС скоро передаст Украине закупленные боеприпасы для артиллерии - Financial Times/ коллаж фото УНИАН

Руководство стран Европейского союза согласовало разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими снарядами. Об этом сообщает авторитетное западное издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в среде евробюрократов.

Известно, что к вышеуказанному проекту присоединились все страны ЕС, кроме Дании. Источники отмечают, что Украина может получить снаряды на протяжении нескольких недель.

В предложении дипломатической службы Евросоюза, с которым ознакомились журналисты Financial Times, предлагается выделить миллиард евро из существующего фонда, который используется для возмещения капиталов, которые связаны с закупками оружия для Украины.

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По словам представителя ЕС, оборонные ведомства стран Евросоюза "проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе". В краткосрочной перспективе государствам ЕС возместят до 90% стоимости боеприпасов. Затем уровень возмещения будет постепенно снижаться до среднего текущего показателя — около 40%.

Кроме того, ожидается, что министры обороны ЕС уточнят план по поставкам Украины снарядов на следующей неделе перед саммитом лидеров Евросоюза 23−24 марта.

Военная помощь запада Украине

Напомним, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

Одной из ключевых проблем, которая была решена на Рамштайн-9 - это вопрос материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Ключевым вопросом стало увеличение странами НАТО производства снарядов, в том числе и на заводах бывшего Варшавского договора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно.

Такое увеличение производство необходимо из-за необходимости помогать боеприпасами Украине для защиты от российских оккупантов.

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