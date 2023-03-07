УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ЕС может передать Украине закупленные боеприпасы в течение нескольких недель - Financial Times

7 марта 2023, 08:00
По словам представителя ЕС, оборонные ведомства стран Евросоюза проведут ускоренные переговоры с ключевыми европейскими поставщиками снарядов.
ЕС, снаряды
ЕС скоро передаст Украине закупленные боеприпасы для артиллерии - Financial Times/ коллаж фото УНИАН

Руководство стран Европейского союза согласовало разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими снарядами. Об этом сообщает авторитетное западное издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в среде евробюрократов.

Известно, что к вышеуказанному проекту присоединились все страны ЕС, кроме Дании. Источники отмечают, что Украина может получить снаряды на протяжении нескольких недель.

В предложении дипломатической службы Евросоюза, с которым ознакомились журналисты Financial Times, предлагается выделить миллиард евро из существующего фонда, который используется для возмещения капиталов, которые связаны с закупками оружия для Украины.

видео дня

По словам представителя ЕС, оборонные ведомства стран Евросоюза "проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе". В краткосрочной перспективе государствам ЕС возместят до 90% стоимости боеприпасов. Затем уровень возмещения будет постепенно снижаться до среднего текущего показателя — около 40%.

Кроме того, ожидается, что министры обороны ЕС уточнят план по поставкам Украины снарядов на следующей неделе перед саммитом лидеров Евросоюза 23−24 марта.

Военная помощь запада Украине

Напомним, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

Одной из ключевых проблем, которая была решена на Рамштайн-9 - это вопрос материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Ключевым вопросом стало увеличение странами НАТО производства снарядов, в том числе и на заводах бывшего Варшавского договора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно.

Такое увеличение производство необходимо из-за необходимости помогать боеприпасами Украине для защиты от российских оккупантов.

Другие новости по теме:

Евросоюз новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:43

ВСУ пошли в контратаку в Бахмуте: в ISW назвали направление

08:43

В Украине подскочат цены на продукт, который есть на столе у каждого

08:37

В России умоляют Пугачеву устроить встречу Зеленского с ПутинымВидео

08:00

ЕС может передать Украине закупленные боеприпасы в течение нескольких недель - Financial TimesВидео

07:56

8 продуктов, которыми категорически нельзя кормить кошекВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:49

Россия может потерять все элитные отряды ЧВК "Вагнер": в ISW оценили ситуацию под БахмутомВидео

07:08

От роты осталось 10 солдат: мобилизованные из Брянской области начали бунт на ДонбассеВидео

06:41

Оборона Бахмута выполнила поставленные задачи на 1000% - ПодолякВидео

06:20

Путинисты скоро объявят о безгрешном зачатии Сталиным Вовочки Путинамнение

Реклама
04:43

Какую пользу приносит липа: дачников изумит неожиданный ответ

04:30

Как омолодить старую яблоню: простая схема, которая даст дачникам хороший урожай

03:50

"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции РоссииВидео

03:20

Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецептВидео

03:15

Большинство из нас делает эти ошибки: стоит знать всего 9 правил, чтобы макароны не слипались

02:32

"Скоро почти на каждом российском предприятии будет что-то взрываться": эксперт назвал причинуВидео

02:01

"Огонь и пожар": Ксения Мишина поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе

01:31

"Пособникам путинского режима бежать некуда": Волочкову посадили в клеткуВидео

00:51

Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дняВидео

00:10

Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провалВидео

06 марта, понедельник
23:49

"РФ хочет дискредитировать Украину и сорвать мобилизацию": Маляр рассказала о подлом плане оккупантовВидео

Реклама
23:29

"Мы найдем убийц": Зеленский потребовал жесткого наказания за расстрел военногоВидео

23:15

Райан Рейнольдс случайно проболтался про пол и имя четвертого ребенка

23:11

"РФ истощает свои силы и готовится к наступлению ВСУ": эксперт рассказал, когда ждать контратакиВидео

22:56

ВСУ важно удержать Бахмут: на это есть две причины – военный экспертВидео

22:42

"Украина не будет годами жить под обстрелами": астролог рассказал, когда закончится "ад"Видео

22:25

Украинская теннисистка отказалась жать руку россиянке после турнира

22:23

"Бабка думала все забыли": в РФ разгорелся сильный скандал из-за отстранения от соревнований ВинерВидео

22:17

Больше не секрет: Елена Кравец наконец призналась, почему покинула Студию "Квартал-95"Видео

22:14

Блюдо придется вылить: почему нельзя оставлять лавровый лист в супе

22:11

Жена Киркорова прокляла Наташу Королеву: путинист сделал неожиданное признаниеВидео

22:02

"Всем придет капец": Пригожин в истерике заявил, что ВСУ собираются блокировать вагнеровцев в БахмутеВидео

21:53

"Если есть ад, они туда попадут": Познер высказался о российских пропагандистах

21:52

Оборона Бахмута: CNN сообщило об ошеломительных потерях российских оккупантовВидео

21:38

Ушел в отрыв: путинист Петросян развлекается с молодыми за спиной у жены-молодухиВидео

21:19

"Прилеты будут очень сильные": таролог назвал город, который враг будет обстреливать в мартеВидео

20:54

"Героям Слава": Зеленский отреагировал на расстрел украинского пленного, все подробностиВидео

20:52

"Только боль": украинская спортсменка, потерявшая маму из-за ракеты РФ, посвятила ей медаль ЧЕ

20:45

"Путин официально сошел с ума": российский диктатор спит в криогенной кислородной камере - Daily StarВидео

19:58

ВСУ пошли в контрнаступление и оттесняют врага от Бахмута - NYTВидео

19:57

"Готовят плацдарм, чтобы выгнать дрянь с нашей земли": в ВСУ назвали главную задачу защитников БахмутаВидео

Реклама
19:50

Звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин с треском провалил пробы в "Великолепный век"

19:45

"Целый экипаж отошел в вечность": в тяжелых боях под Бахмутом погибли бойцы "Холодного Яра"Видео

19:44

Опухший Кадыров впервые появился на людях с медицинским прибором на рукеВидео

19:20

Можем устроить в глубоком тылу противника Армагеддонмнение

19:19

Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осениВидео

19:12

"Вина полностью на власти": Фейгин жестко отреагировал на расстрел украинского пленного

19:08

Плоды как пять копеек: чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупнее

18:59

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

18:40

Робокоп, Иисус Христос и даже Шпинат: как запрещено называть детей в разных странах мира

18:26

MamaRika показала фигуру в нижнем белье через неделю после родов

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять