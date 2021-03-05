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ЕС помиловал людей из окружения Януковича: кто остался в черном списке

5 марта 2021, 16:54
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В Официальном журнале ЕС опубликован список бывших украинских чиновников, против которых действуют санкции Евросоюза.

Санкции против Януковича - кто в списке ЕС
Санкции против Януковича - кто в списке ЕС / УНИАН

В ЕС сняли санкции против сподвижников Януковича экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова – зато продлили санкции против самого бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Сегодня стало известно, кто еще из окружения беглого президента остался в черном списке Евросоюза. Перечень бывших украинских чиновников, против которых действуют санкции Евросоюза, опубликован в Официальном журнале ЕС.

В санкционном списке остаются:

  • Виктор Янукович;
  • Александр Янукович – сын бывшего президента;
  • Виктор Пшонка – бывший генпрокурор;
  • Артем Пшонка – сын бывшего генпрокурора;
  • Виталий Захарченко – экс-министр внутренних дел Украины;
  • Виктор Ратушняк – бывший замминистра внутренних дел;
  • Сергей Курченко – беглый олигарх;
  • Александр Клименко – бывший министр доходов и сборов.

Ранее сообщалось:

  • В последние годы чиновники Евросоюза начали постепенно снимать ограничения с топ-чиновников времен власти Януковича ‒ из-за нехватки доказательств против них у украинского следствия.
  • В позапрошлом году в Брюсселе исключили из санкционного списка бывшего руководителя Администрации президента Андрея Клюева. Еще ранее сняли ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, а также депутата-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего (в связи с его кончиной).
  • В марте прошлого года ЕС снял санкции с экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Виктор Янукович новости Украины санкции Евросоюза
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