ЕС помиловал людей из окружения Януковича: кто остался в черном списке

Санкции против Януковича - кто в списке ЕС / УНИАН

В ЕС сняли санкции против сподвижников Януковича экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова – зато продлили санкции против самого бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Сегодня стало известно, кто еще из окружения беглого президента остался в черном списке Евросоюза. Перечень бывших украинских чиновников, против которых действуют санкции Евросоюза, опубликован в Официальном журнале ЕС.

В санкционном списке остаются:

Виктор Янукович;

Александр Янукович – сын бывшего президента;

Виктор Пшонка – бывший генпрокурор;

Артем Пшонка – сын бывшего генпрокурора;

Виталий Захарченко – экс-министр внутренних дел Украины;

Виктор Ратушняк – бывший замминистра внутренних дел;

Сергей Курченко – беглый олигарх;

Александр Клименко – бывший министр доходов и сборов.

Ранее сообщалось: