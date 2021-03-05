ЕС помиловал людей из окружения Януковича: кто остался в черном списке

В Официальном журнале ЕС опубликован список бывших украинских чиновников, против которых действуют санкции Евросоюза.
В ЕС сняли санкции против сподвижников Януковича экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова – зато продлили санкции против самого бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Сегодня стало известно, кто еще из окружения беглого президента остался в черном списке Евросоюза. Перечень бывших украинских чиновников, против которых действуют санкции Евросоюза, опубликован в Официальном журнале ЕС.
В санкционном списке остаются:
- Виктор Янукович;
- Александр Янукович – сын бывшего президента;
- Виктор Пшонка – бывший генпрокурор;
- Артем Пшонка – сын бывшего генпрокурора;
- Виталий Захарченко – экс-министр внутренних дел Украины;
- Виктор Ратушняк – бывший замминистра внутренних дел;
- Сергей Курченко – беглый олигарх;
- Александр Клименко – бывший министр доходов и сборов.
Ранее сообщалось:
- В последние годы чиновники Евросоюза начали постепенно снимать ограничения с топ-чиновников времен власти Януковича ‒ из-за нехватки доказательств против них у украинского следствия.
- В позапрошлом году в Брюсселе исключили из санкционного списка бывшего руководителя Администрации президента Андрея Клюева. Еще ранее сняли ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, а также депутата-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего (в связи с его кончиной).
- В марте прошлого года ЕС снял санкции с экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
Автор: Диана Беловодская