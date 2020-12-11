Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко

Правительство Швейцарии расширило санкционный список против Беларуси.
Швейцария расширила санкционный список против Беларуси. Под санкции попали 15 белорусов.
Как сообщает пресс-служба правительства Швейцарии, в расширенный список были включены Александр Лукашенко, его сын Виктор, а также члены национального Совета безопасности.
Санкции предусматривают блокировку банковских счетов и запрет на въезд в страну.
В правительстве заявили, что все, кто был включен в санкционный список "несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты, осуществлявшиеся после президентских выборов" в Беларуси, состоявшихся 9 августа.
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Кроме того, правительство Швейцарии отразило в своем постановлении эмбарго на поставку в Беларусь военных материалов, которые "могут быть использованы для репрессий".
Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь.
- Также Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- Кроме того, Канада в координации с ЕС ввела дополнительные санкции против чиновников Беларуси.