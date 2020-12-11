Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко

Швейцария ввела санкции против Лукашенко / Reuters

Швейцария расширила санкционный список против Беларуси. Под санкции попали 15 белорусов.

Как сообщает пресс-служба правительства Швейцарии, в расширенный список были включены Александр Лукашенко, его сын Виктор, а также члены национального Совета безопасности.

Санкции предусматривают блокировку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

В правительстве заявили, что все, кто был включен в санкционный список "несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты, осуществлявшиеся после президентских выборов" в Беларуси, состоявшихся 9 августа.

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Кроме того, правительство Швейцарии отразило в своем постановлении эмбарго на поставку в Беларусь военных материалов, которые "могут быть использованы для репрессий".

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