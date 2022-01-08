"Если в доме оказались русские, то их бывает сложно заставить уйти": Блинкен оценил ситуацию в Казахстане

В США не понимают, почему власти Казахстана чувствуют необходимость в какой-либо посторонней помощи.
Ситуация в Казахстане вызвала беспокойство в США. Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что у официального Вашингтона появились вопросы по поводу запроса на ввод сил безопасности под руководством России.
"Один урок из современной истории: если в твоем доме оказались русские, то иногда бывает сложно заставить их уйти", - заявил Блинкен в ходе брифинга.
Также госсекретарь оценил события в Казахстане и обращение властей за поддержкой к ОДКБ, в результате чего в страну ввели российские войска.
"Я думаю, что власти и правительство Казахстана, безусловно, способны адекватно реагировать на протесты и делать это таким образом, чтобы уважать права протестующих, поддерживая при этом закон и порядок. Поэтому неясно, почему они чувствуют необходимость в какой-либо посторонней помощи. Мы пытаемся узнать об этом больше", - отметил Блинкен.
Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января – их спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Но спустя несколько дней митингующие начали требовать отставки правительства, искоренения коррупции и кумовства в политике. Уже к 4 января протесты охватили почти все крупные города страны и переросли в массовые столкновения с полицией.
5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.
Чтобы унять протесты, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После этого обращения премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности ОДКБ, сообщил о решении направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
После этого Организация Договора о коллективной безопасности направила контингент в Казахстан. В его состав вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.
7 января в МВД Казахстана сообщили, что в ходе протестов в стране были убиты 26 митингующих, 18 ранены, более 3 тысяч задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, в столкновениях с протестующими по всей стране погибли 18 сотрудников полиции и нацгвардии, ранены – 748.
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