Россия начала переброску военных в Казахстан: "миротворцев" запросил президент

В Казахстане до сир пор напряженная обстановка / Reuters

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Российские военные уже приступили к "выполнению задач" в этой стране.

В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. От России туда направляются подразделения Воздушно-десантных войск, говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

Там уточнили, что миссия направляется в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Казахстана российской части "миротворческого" контингента. Главными задачами "миротворцев" ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, а также оказание содействия казахстанским силовикам.

Читайте также"Намерен действовать максимально жестко": президент Казахстана обратился к народуНапомним, решение об отправке воинского контингента было принято в четверг, 6 января, Советом коллективной безопасности ОДКБ. Они якобы будут находиться в стране ограниченный период времени. А их целью якобы является "стабилизация и нормализация обстановки".

Реклама

Митинги в Казахстане

Протесты в Казахстане спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они хотят отставки действующего правительства, а также чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, строились новые фабрики и заводы, уменьшался уровень безработицы.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять первый заместитель главы правительства Алихан Смаилов.

5 января из-за неутихающих акций протеста президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану, а силовики Казахстана начали готовиться к проведению "масштабной зачистки" города Алматы от митингующих. Горожан при помощи громкоговорителей предупредили об опасности.

Сообщалось, что "масштабная зачистка" от "мародеров" и "зачинщиков беспорядков" в Алматы начнется утром 6 января.