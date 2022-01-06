Казахстан: что на самом деле происходит и чем все закончится

Что происходит в Казахстане / фото: Reuters, Википедия

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты. По пустяковой, казалось бы, причине: люди вышли на улицы против резкого скачка цен на сжиженный автогаз. И начиналось все мирно, но уже к 4 января протесты охватили почти все крупные города страны и переросли в массовые столкновения с полицией. Участники акции быстро начали выдвигать не только экономические, но и политические требования.

По состоянию на сегодня ситуация в Казахстане больше напоминает начало войны... Чего следует ждать? Главред разбирался в ситуации.

Причины восстания

Сразу стоит уточнить, что первоначальные требования протестующих власть быстро удовлетворила и пошла на уступки. Уже утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, а цены на автогаз вернули к уровню прошлогодних. Более того, в отставку ушел Назарбаев, который после 30-летнего президентства после 2019 года неформально оставался руководителем страны на посту председателя совбеза. Казалось бы, это делегитимизировало протест, но отнюдь не остановило демонстрантов.

"В Казахстане причин для протеста несколько. Во-первых, сверхбогатство политических элит и клана Назарбаева. (...) Ведь зарплата людей, которые живут в селах и прибывают на работу в города, варьируется около 300 долларов. А так как потомки семей из политической элиты демонстрируют свое богатство в социальных сетях, это подогревает внутриклассовую ненависть к классу богатых у постоянно растущего класса бедных. Во-вторых, этими протестами движет экономическая, социальная бесперспективность. (...) В-третьих, двойственность власти. Потому что Назарбаев переписал конституцию Казахстана таким образом, что он был председателем Совета национальной безопасности и имеет самую большую фракцию в парламенте", - заявил в комментарии Главреду Максим Яли, эксперт-международник.

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Боевые действия в Алмате

Центром беспорядков стал город Алматы, бывшая столица страны. Именно там 4 января произошли первые серьезные столкновения протестующих с силовиками. А уже 5 января повстанцы захватили местную мэрию и здание генеральной прокуратуры. Впоследствии мэрию сожгли, однако людей оттуда заранее эвакуировали. Фото мэрии Алматы облетели весь мир. Массовые протесты местами быстро переросли в мародерство, митингующие захватили аэропорт Алматы, откуда их с боем и жертвами силовики оттеснили. В стране введено чрезвычайное положение.

Сожженная мэрия в Алматы / Reuters

Силовики начали в Алматы "антитеррористическую спецоперацию" - военные и бронетехника зашли на главную площадь города, где начались настоящие боевые действия. Ряд СМИ со ссылкой на пресслужбу МВД Казахстана, сообщали о погибших с обеих сторон - как силовиков, так и протестующих. Точное количество жертв пока неизвестно. Пресс-служба МВД Казахстана сообщает, что во время противостояний участников акций и сил правопорядка по всей стране получили ранения более 300 силовиков, 12 сотрудников силовых структур погибли. В полиции заявили, что в городе убиты "десятки" участников беспорядков.

На время выхода материала в городе продолжаются беспорядки - митингующие жгут полицейские машины, штурмуют местные администрации, слышны взрывы и выстрелы. Соцсети заполонили видеоролики со случаями насилия как со стороны силовиков, так и со стороны митингующих. Полиция сначала разгоняла протесты слезоточивым газом и водометами, но впоследствии начала использовать и огнестрельное оружие. Кроме того, в борьбе с протестующими начали использовать военную технику, в частности БТРы.

Фото Reuters

"Ситуация в Казахстане - это восстание. Картинка очень напоминает события в Кыргызстане, где три революции развивались в таком же быстром темпе, с применением насилия, захватом и поджогом органов власти, насилием. Но там все быстро вспыхивало и так же быстро угасало, потому что в Кыргызстане нет фактора 30 лет правления Назарбаева, да и восстания там были определенной формой конкуренции политических элит", - рассказал Главреду Владимир Горбач политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества.

Российские войска вошли в Казахстан

Чтобы унять протесты, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После этого обращения премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности ОДКБ, сообщил о решении направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

"В связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и из-за угрозы национальной безопасности и суверенитета Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ... принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный во времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки", - написал Пашинян в Фейсбуке.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Региональная международная организация. Ее целью является "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам".

ОДКБ была основана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации.

В ОДКБ входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Стоит отметить, что ситуация в Казахстане была оценена "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Это важная деталь, которую объяснил Игар Тышкевич из Украинского института будущего.

"Токаев заявил о террористической угрозе. Формально при таком обращении должен быть задействован мандат коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это боевые части, которые предоставляются для борьбы с террористической угрозой и могут применяться для подавления беспорядков, уничтожение "НЗФ" и т.д. но с ключевым отличием – они предоставляются местным силам безопасности. То есть, в нашем случае отдаются под командование казахам. Это был бы идеальный вариант для Токаева. Но Путин решил сыграть по другому. В решении, озвученном Пашиняном, речь идет о коллективных миротворческих силах (КМС). Такие силы отправляются теоретически для установления мира между конфликтующими сторонами. Чувствуете разницу: не на стороне Токаева, а с возможностью "предотвращения столкновений" с "другой стороной", - объясняет Тышкевич.

Фото Reuters

По его словам, войска отправляются со своим командованием (читай русским) и никак не подчиняются местным властям.

"То есть РФ оставляет за собой поле маневра. И, как минимум, берет под "охрану" объекты критической инфраструктуры соседнего государства. Которое, к слову, пусть медленно, но успешно отползало от сферы российского влияния последние 10 лет", - отмечает он.

В Госдуме РФ заявили, что миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане "до тех пор, пока ситуация не стабилизируется". Глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников заявил, что силы ОДКБ в Казахстане "не будут наводить порядок" – их роль якобы заключается лишь в охране военной инфраструктуры. Между тем события в Казахстане активно освещаются и российской пропагандой, а протест изображен исключительно как "бандитский" и координированный из-за рубежа. В то же время, в телеграм-каналах протестующих ввод российских войск характеризуется исключительно как интервенция.

По официальным данным, численность миротворческих сил ОДКБ - около 3 600 человек.

Чем все закончится?

Судьба будущего Казахстана решится в ближайшие дни - все будет зависеть от активности народа, рассказал Главреду Юрий Шулипа, директор Института исследования российской агрессии.

Фото Reuters

"Если люди будут действовать более активно, то революция победит, а Назарбаев будет вынужден уйти от власти. Реальных преемников у Назарбаева нет, потому что он, как Лукашенко и другие постсоветские диктаторы, "выкосил" абсолютно все политическое поле. Поэтому, если в течение ближайшего времени родятся какие-то лидеры оппозиции - инициативные люди, которые начнут руководить протестами, то уже они будут вести диалог с представителями Назарбаева о том, как им уходить и передавать власть", - отмечает он.

Международник Максим Яли в комментарии Главреду заявил, что ключевое значение в дальнейшем развитии событий играет время и готовность силовиков выполнять приказы по жесткому разгону и расстрелу.

"Кровь уже пролилась и здесь уже не до мирного протеста. А когда разъяренная толпа начинает чувствовать кровь, получает оружие, а количество протестующих исчисляется десятками тысяч и есть активное ядро, готовое идти на штурм и оказать сопротивление силовикам, шансы на подавление протестов - 50 на 50. В целом ситуация в мире, начиная с "арабской весны" и заканчивая Украиной и Беларусью показывает, что если правоохранительные органы верны власти, а протестанты не столь решительны в действиях и у них нет оружия, то власть побеждает", - говорит Яли.

В то же время, эксперт-международник из Украинского института будущего Илия Куса считает, что финал протеста уже понятен. По его мнению, казахские власти удержали ситуацию, никакого падения режима Назарбаева-Токаева не произошло и дальше мы будем наблюдать кристаллизацию новой квази-автократической системы.

"Токаев убрал Назарбаева под шумок "газовых бунтов", тем самым подводя черту под политический транзит, начатый в 2019 году самым "елбасы" (официальный статус первого президента Республики Казахстан, - ред.). Именно этот сюжет был определяющим во вчерашних событиях и будет главным в дальнейшем развитии ситуации в Казахстане. С ликвидацией фактического двоевластия запускается перераспределение политического влияния и финансовых потоков", - отмечает Куса.

Последствия для Украины

По мнению того же Кусы, никакого "отвлечения внимания" РФ от Украины в результате событий в Казахстане не произошло.

"Наоборот: возможности усилиться в результате захода войск ОДКБ и поддержки власти укрепят переговорные позиции РФ по нашему направлению. Иными словами, на нас ситуация в Казахстане вообще никак не сказалась, а потенциально может даже ухудшить наши позиции по мере цементирования Россией образа "гаранта в области безопасности" и игрока в процессах региональной стабилизации, о чем Путин ведет диалог с Байденом", - отмечает он.

Похожее мнение высказал и юрист Геннадий Друзенко у себя на странице в фейсбуке. В случае успеха россиян в Казахстане, позиции Украины на международной арене ослабятся, зато России – усилятся, считает эксперт.

"Для Украины это в общем-то плохие новости. Казахские повстанцы очень быстро превратились в мародеров и мятежников, чем делегитимизируют саму идею революции как инструмента положительных изменений. Россия (и автократы в целом) во второй раз после украинского поражения 2014-го выиграют важный матч на постсоветском пространстве. Кремль напоминает Западу, что только он может обеспечить безопасность и стабильность на этом пространстве. Многовекторность Казахстана, похоже, канула в Лету – так же, как многовекторность Армении чуть больше года назад. ОДКБ и Евразийский экономический союз получили новый импульс к интеграции, а Россия – новые рычаги влияния на своего богатого ресурсами соседа, с которым у нее самая длинная суходольная граница", - написал он у себя на странице.