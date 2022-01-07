Беспорядки и столкновения в Казахстане: в МВД отчитались об убитых и задержанных

Увеличилось число жертв в результате протестов в Казахстане / Фото Reuters

В Казахстане убиты 26 участников акций протеста, 18 ранены, более 3 тысяч задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на МВД Казахстана.

В столкновениях с протестующими по всей стране погибли 18 сотрудников полиции и нацгвардии, ранены – 748.

Сообщается, что все здания городских и районных акиматов, а также отделения полиции в стране взяты под контроль правительственными силами. Также сообщается, что за время митингов на пожарные автомобили нападали 33 раза, пострадало 10 сотрудников МЧС Казахстана, повреждено 29 единиц техники;

По предварительным подсчётам, ущерб бизнесу Казахстана увеличился с 90 до 180 млн долларов.

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В городе Байконур ввели повышенный уровень террористической опасности. Жителям запретили собираться на улицах группами больше трёх человек.

Также Казахстан продолжают прибывать самолеты с российскими военнослужащими. Так, в пятницу, 7 января, девять самолетов РФ, Ил-76 с военнослужащими и техникой приземлились на аэродроме Алматы, сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане разгорелись из-за повышения цены на сжиженный газ. Изначально митингующие требовали лишь снизить цену на газ, однако за несколько дней протестов требования значительно расширились.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях, позже – в столице и во всех остальных регионах страны.

В государстве несколько дней шли столкновения между протестующими и правоохранителями, были погибшие с обеих сторон.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. В стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный уровень".

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