УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Беспорядки и столкновения в Казахстане: в МВД отчитались об убитых и задержанных

7 января 2022, 16:11
Прослушать новость
Остановить

Жертвы есть как со стороны силовиков, так и со стороны митингующих.

1641376913-7656.JPG
Увеличилось число жертв в результате протестов в Казахстане / Фото Reuters

В Казахстане убиты 26 участников акций протеста, 18 ранены, более 3 тысяч задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на МВД Казахстана.

В столкновениях с протестующими по всей стране погибли 18 сотрудников полиции и нацгвардии, ранены – 748.

Сообщается, что все здания городских и районных акиматов, а также отделения полиции в стране взяты под контроль правительственными силами. Также сообщается, что за время митингов на пожарные автомобили нападали 33 раза, пострадало 10 сотрудников МЧС Казахстана, повреждено 29 единиц техники;

По предварительным подсчётам, ущерб бизнесу Казахстана увеличился с 90 до 180 млн долларов.

Реклама

В городе Байконур ввели повышенный уровень террористической опасности. Жителям запретили собираться на улицах группами больше трёх человек.

Также Казахстан продолжают прибывать самолеты с российскими военнослужащими. Так, в пятницу, 7 января, девять самолетов РФ, Ил-76 с военнослужащими и техникой приземлились на аэродроме Алматы, сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане разгорелись из-за повышения цены на сжиженный газ. Изначально митингующие требовали лишь снизить цену на газ, однако за несколько дней протестов требования значительно расширились.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях, позже – в столице и во всех остальных регионах страны.

В государстве несколько дней шли столкновения между протестующими и правоохранителями, были погибшие с обеих сторон.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. В стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный уровень".

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Казахстана революция в Казахстане
Сейчас вы просматриваете новость «Беспорядки и столкновения в Казахстане: в МВД отчитались об убитых и задержанных». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлеченияГороскоп на сегодня, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлечения Какие привычки приносят бедность и разочарованияКакие привычки приносят бедность и разочарования Календарь магнитных бурь на январь 2022 года: когда будет опаснее всегоКалендарь магнитных бурь на январь 2022 года: когда будет опаснее всего На смену дождям и "плюсам" придут морозы: синоптики назвали датуНа смену дождям и "плюсам" придут морозы: синоптики назвали дату Затмения в 2022 году: когда произойдут и как они могут повлиять на достаток и благополучиеЗатмения в 2022 году: когда произойдут и как они могут повлиять на достаток и благополучие
16:28

Пытались лечиться сами: во Львовской области за праздники от коронавируса "сгорела" целая семья

16:11

Беспорядки и столкновения в Казахстане: в МВД отчитались об убитых и задержанныхВидео

15:48

Резкое подорожание коммуналки: названы рекордные цифры ЖКХ-тарифовВидео

15:39

"Обалдеть, голос почти как у мамы": выступление Ани Лорак с дочкой очаровало фанов

15:37

Дональд Трамп запускает собственную соцсеть в феврале

Реклама
15:01

Перед смертью изнасиловали и пытались сжечь: под Днепром нашли обнаженное тело женщины

14:58

На Прикарпатье авто слетело с холма и "приземлилось" на крышу жилого дома

14:53

Во Франции пригрозили РФ закрыть Северный поток-2 в случае вторжения в УкраинуВидео

14:15

"Миротворцев" ОДКБ в Казахстане возглавит российский генерал, руководивший захватом КрымаВидео

13:56

Лукашенко собрался втянуть Украину в "союз" с РФ, Беларусью и КазахстаномВидео

13:53

В США умер легендарный режиссер фильмов "Последний киносеанс" и "Маска"

13:22

В Раде спрогнозировали сроки новой волны COVID-19 и назвали условие отмены карантинаВидео

13:05

Как в Украине будут повышать пенсии в 2022 году: точные даты и суммы

13:00

Гороскоп на завтра, 8 января 2022: Близнецам – исполнение желаний, Девам – семейные проблемы, Весам – увеличение доходаВидео

12:57

СБУ проводит проверки у казахских активистов в Украине: в ведомстве объяснили причинуВидео

12:42

Дело Порошенко: в ГБР открестились от ареста активов двух каналовВидео

12:16

В Минюсте объяснили, можно ли получить субсидию с долгами по алиментах

11:48

"Слуга" Тищенко насмешил украинцев: вместо Рождества поздравил с Пасхой

11:12

АТО в Казахстане: Токаев приказал стрелять на поражение по демонстрантамВидео

10:48

Зеленский прямо с горы в Карпатах поздравил украинцев с Рождеством

Реклама
10:41

Любовный гороскоп на неделю 10-16 января: Овнам – опасность для репутации, Ракам – расставание, Девам – тайнаВидео

10:40

15-летний подросток принял роды у матери: чем закончилась дикая история на ВолыниВидео

10:38

Укрзализныця ввела новый сбор: за что заплатят пассажирыВидео

10:33

Вакарчук поделился редким фото с мамой и младшим братом

09:57

Болит горло: Комаровский объяснил, когда нужно срочно бежать к врачу

09:51

В Бердянске на Новый год одноклассницы избили школьницу на камеру

09:44

Украинкам пообещали ежемесячную доплату к пенсии: кому светит прибавкаВидео

09:34

Гороскоп на сегодня, 7 января 2022: Тельцам – убытки, Ракам – сплетни, Водолеям – знаки судьбыВидео

09:07

В ночь перед Рождеством в Харькове нашли мертвого младенца в пакете

09:05

"Успех" России в Казахстане может ухудшить позиции Украинымнение

09:02

Какие привычки приносят бедность и разочарованияВидео

09:00

Украина – главное блюдо в переговорном меню Запада и России

08:49

В Украине цены на подсолнечное масло догнали стоимость оливковогоВидео

08:10

В Казахстане проводят операцию антитеррор, введен красный уровень опасности: Токаев сделал заявлениеВидео

07:45

Россиян ждет фиаско в "переговорах" с США, и не из-за Украинымнение

07:12

Температурные качели, туманы и сильный ветер: синоптик предрек "капризный" январь в Украине

06:47

Казахские урокимнение

06:45

"Подорвет единство европейских союзников": в Госдепе объяснили, почему не поддерживают санкции против СП-2

06:33

Если борьба с олигархами в 2022 году провалится, это добьет рейтинг Зеленскогомнение

06:10

Найти полезный сахар и пережить "ломку": как избавиться от сахарной зависимости

Реклама
06:04

Затмения в 2022 году: когда произойдут и как они могут повлиять на достаток и благополучиеВидео

05:38

В доме воцарится гармония: дешевое и проверенное удобрение заставит фиалки цвести круглый годВидео

04:35

Как использовать лимонную кислоту не по назначению: 3 самых полезных лайфхака

03:49

Финансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайнаВидео

03:10

Что можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие варианты

03:01

Надежда Мейхер в образе знойной цыганки показала испанскую страсть на руках мужчины

02:42

Можно ли пить алкоголь на Рождество: ответ священника

02:20

Названы пять главных симптомов повреждения печени алкоголем

01:50

Диетолог рассказал, как мед может навредить организму

01:18

Евровидение-2022 - список артистов, которые примут участие в национальном отборе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять