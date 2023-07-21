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"Есть три разных Путина": экс-нелегал КГБ рассказал о двойниках диктатора

Анна Ярославская
21 июля 2023, 09:42 обновлено 21 июля, 09:47
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В 2023 году также было несколько подтверждений того, что "путиных" может быть несколько.
Сергей Жирнов, Путин
Сергей Жирнов рассказал, что может указывать на наличие у Путина двойников / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Слухи о том, что у российского диктатора Владимира Путина есть двойники, ходят давно. Бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов в интервью Главреду назвал признаки, которые могут говорить о наличии двойников у хозяина Кремля.

По его словам, "путины" не похожи друг на друга не только внешне, но и по психотипу, и по поведению.

"Для меня переломный момент наступил в июле 2022 года, когда мы видели Путина одного, который гуляет с Шойгу и с его дочкой вечером в Питере 30 июля, и у него там совершенно не работает правая рука. Она абсолютно парализована и он выглядит, как старик – у него походка старика, он отгоняет комаров левой рукой от правой стороны лица. А на следующий день с ним происходит чудо, как в сказке про Конька-горбунка, когда Иванушка-дурачок прыгнул в котел с кипящим молоком и выпрыгнул оттуда молодым, стройным и здоровым", - напомнил Жирнов.

По его словам, подобная история случилась с Путиным 31 июля - в день Военно-морского флота РФ.

"Тогда Путин скакал, как молодой козлик, с корабля на корабль и всем пожимал руки. Вот тогда я совершенно четко увидел, что это два разных субъекта", - сказал писатель.

В 2023 году также было несколько подтверждений того, что "путиных" может быть несколько. Например, 21 февраля Путин выступал перед собранием и был один, а на следующий день при -18 градусах выступал перед трибунами стадиона "Лужники", где сидели 75 тысяч человек, и он там со всеми целовался и обнимался.

"А мы знаем, что у него люди сидят по две недели на карантине, что он отсаживает Макрона за 79 километров и надо брать морской бинокль, чтобы увидеть, кто находится по другую сторону стола. Я утрирую, конечно, но это мы все понимаем. И когда Путин из Ново-Огарево едет в Кремль, то Москву перекрывают на два часа, у него там кортеж весь бронированный, а тут вдруг какой-то человек, похожий на Путина, без охраны ночью ездит за рулем автомашины по Мариуполю. И мы все понимаем, что, конечно, это не соответствует психотипу Путина", - объяснил Жирнов.

По мнению экс-офицера КГБ, люди так не могут меняться. Подобные перемены в поведении характерны лишь для для того, кто имеет психические заболевания. Например, биполярное расстройство.

Жирнов считает, что наличие двойников у Путина является очевидным фактом, и при помощи современной техники это можно доказать.

"Одна японская телекомпания сделала то, чего, кстати, почему-то не сделали другие люди. Они просто взяли специалистов, антропологов, которые работают с полицией, например, которые проводят опознание людей, преступников или жертв преступлений и научно доказали, что есть три разных Путина. Кроме того, они пригласили аудиоспециалиста, который также работает с полицией по распознанию голосов. Он тоже сказал, что есть три разных Путина, у которых разный тембр голоса и разные формы аудиоэкспрессии. В общем, японцы это доказали с научной точки зрения", - резюмировал писатель.

Смотрите полное интервью Сергея Жирнова Главреду:

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Что известно о двойниках Путина

Telegram-канал Генерал СВР писал о том, что здоровье российского диктатора Владимира Путина имеет тенденцию к ухудшению, поэтому на публичных мероприятиях в РФ все чаще будут использовать двойника.

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер считает, что Путин скорее всего имеет двойников, а настоящему хозяину Кремля делают пластические операции, чтобы он был похож на них.

Тем временем российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) также рассказал о двойниках Путина. По его словам, дублеров несколько, и они участвуют в награждениях и других публичных мероприятиях. Если Путин появляется один, как это было на Рождество, значит это настоящий президент РФ.

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