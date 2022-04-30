Эстафету пожаров подхватил Сахалин: загорелась российская электростанция недалеко от Японии

На ГРЭС-2 на Сахалине вспыхнул пожар / Фото zavodfoto.livejournal.com, скриншот

В субботу, 30 апреля, на Сахалине произошел пожар на гидроцеркуляционной электростанции ГРЭС-2. Огонь перекинулся с турбинного отделения на кровлю. Спасатели пытаются потушить пожар.

Взрыв произошел около 12:00 30 апреля в селе Ильинском на Сахалине. Впоследствии стало известно, что загорелся второй блок. Как отмечают жители острова, сначала они услышали "хлопок". Именно так называют сейчас взрывы в стране-агрессоре.

В ГУ МЧС России Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен, передает ТАСС.

В компании Сахалинэнерго заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется. Пострадавших нет.

В правительстве области со ссылкой на энергетиков сообщают, что ликвидация пожара в селе Ильинское продолжается. Пламя разгорелось с новой силой и огонь перекинулся на кровлю.

На месте работают пожарные. Тушению пожара мешает сильный ветер.

Тем временем в Сети появились кадры пожара.

Как сообщал Главред, в ряде российских городов, которые граничат с Украиной ночью и утром 27 апреля были слышны взрывы. В районе села Старая Нелидовка Белгородской области горел склад боеприпасов. Многие жители Курска также слышали хлопки. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет. РосСМИ писали, что в небе рядом с Воронежем ПВО сбила малогабаритный беспилотник.

Напомним,в России горят сибирские леса, причем в этом году возгорания по площади увеличились вдвое. Лесные пожары не могут погасить из-за нехватки военных пожарных. Дело в том, что их передислоцировали для вторжения в Украину.

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