Эстафету пожаров подхватил Сахалин: загорелась российская электростанция недалеко от Японии

В РФ продолжают возникать пожары. На этот раз полыхает ГРЭС-2 на Сахалине. Местные говорят, что сначала слышали "хлопок". Потушить огонь не могут из-за ветра.
В субботу, 30 апреля, на Сахалине произошел пожар на гидроцеркуляционной электростанции ГРЭС-2. Огонь перекинулся с турбинного отделения на кровлю. Спасатели пытаются потушить пожар.
Взрыв произошел около 12:00 30 апреля в селе Ильинском на Сахалине. Впоследствии стало известно, что загорелся второй блок. Как отмечают жители острова, сначала они услышали "хлопок". Именно так называют сейчас взрывы в стране-агрессоре.
В ГУ МЧС России Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен, передает ТАСС.
В компании Сахалинэнерго заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется. Пострадавших нет.
В правительстве области со ссылкой на энергетиков сообщают, что ликвидация пожара в селе Ильинское продолжается. Пламя разгорелось с новой силой и огонь перекинулся на кровлю.
На месте работают пожарные. Тушению пожара мешает сильный ветер.
Тем временем в Сети появились кадры пожара.
Как сообщал Главред, в ряде российских городов, которые граничат с Украиной ночью и утром 27 апреля были слышны взрывы. В районе села Старая Нелидовка Белгородской области горел склад боеприпасов. Многие жители Курска также слышали хлопки. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет. РосСМИ писали, что в небе рядом с Воронежем ПВО сбила малогабаритный беспилотник.
Напомним,в России горят сибирские леса, причем в этом году возгорания по площади увеличились вдвое. Лесные пожары не могут погасить из-за нехватки военных пожарных. Дело в том, что их передислоцировали для вторжения в Украину.
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