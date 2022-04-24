В Сибири - масштабные лесные пожары: их некому тушить, военных пожарных отправили в Украину

Площадь лесных пожаров в РФ уже вдвое больше, чем в апреле 2021 года / Reuters

В России горят сибирские леса, причем в этом году возгорания по площади увеличились вдвое. Лесные пожары не могут погасить из-за нехватки военных пожарных. Дело в том, что их передислоцировали для вторжения в Украину.

Как пишет The Independent, лесные пожары в России становятся все более частым явлением в регионе с весны до осени. Поскольку они выбрасывают множество углекислого газа в атмосферу Арктики, они являются основной причиной беспокойства по поводу изменения климата. Ученые неоднократно заявляли, что их нужно тушить как можно скорее.

Но в этом году леса горят бесконтрольно, потому что многие воинские части, которые должны бы были их тушить, отправлены для вторжения в Украину.

"Поскольку для больших пожаров часто нужна военная авиация, чтобы обнаруживать и проверять отчеты со спутников, а также бороться с пожарами в Сибири, сомнительно, что эти силы будут доступны даже летом, если война продолжится. Значит, либо пожаров будет больше... либо эти самолеты и личный состав уведут с западного фронта и привезут в Сибирь", - отметила исследователь климата из Университета Майами, штат Огайо Джессика Маккарти.

По данным Гринпис России, площадь лесных пожаров в стране уже вдвое больше, чем в апреле 2021 года.

Лесные пожары вызывают особую тревогу из-за того, что они растапливают вечную мерзлоту, что приводит к выбросам углекислого газа и метана в атмосферу. Метан оказывает особенно сильное влияние на парниковый эффект в краткосрочной перспективе.

Температура Земли за Полярным кругом достигла рекордных 48 градусов по Цельсию во время "устойчивого зноя" в Сибири прошлым летом.

Как сообщал Главред, в прошлом году в Челябинской области РФ разгорелись масштабные лесные пожары. Огонь охватил тысячи гектаров.

Сообщалось также, что пожары в Якутии были видны даже из космоса.

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