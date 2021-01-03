Эстония выдвинула Путину территориальные претензии

Эстония выдвинула России территориальные претензии

Граница между Эстонией и Россией, установленная в результате подписания Тартуского мирного договора 1920 года, продолжает действовать.

По словам спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, в феврале 2020 года исполнилось сто лет с момента заключения указанного соглашения. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами, сообщается на сайте местного парламента 3 января.

По условиям договора к Эстонии отошла часть Псковской губернии, земли на правобережье реки Нарова, ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

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Спикер парламента настаивает, что соглашение о границе действует по сей день и является "доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии".

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