Эстония выдвинула Путину территориальные претензии

Спикер парламента настаивает, что соглашение о границе действует по сей день.
Граница между Эстонией и Россией, установленная в результате подписания Тартуского мирного договора 1920 года, продолжает действовать.
По словам спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, в феврале 2020 года исполнилось сто лет с момента заключения указанного соглашения. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами, сообщается на сайте местного парламента 3 января.
По условиям договора к Эстонии отошла часть Псковской губернии, земли на правобережье реки Нарова, ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
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Спикер парламента настаивает, что соглашение о границе действует по сей день и является "доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии".
Переговоры по Донбассу
- Россия 2 декабря провела неформальные переговоры при Совбезе ООН по "формуле Арриа" с представителями "ДНР" и "ЛНР". Ведущие мировые государства проигнорировали мероприятие.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россияне таким образом пытались сделать "ЛДНР" субъектами переговоров на международном уровне и назвал такой шаг Москвы манипуляцией.
- США, Великобритания и Эстония раскритиковали позицию России и назвали Москву участником конфликта на Донбассе.
- 3 декабря делегация Киева в ТКГ объявила о намерениях Москвы признать независимость "ДНР" и "ЛНР" в одностороннем порядке.