"Это Китай. Все": Жданов рассказал, какие территории потеряет Россия

Жданов рассказал, какие территории потеряет Россия / скриншот

Китай никогда не будет совершать открытую военную экспансию против России, но часть страны-агрессора все перейдет в состав КНР.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего Youtube-канала пояснил, что осталось пару лет и южная часть восточной Сибири и Дальнего Востока перейдет под его юрисдикцию негласно.

"Благодаря тому, что они там ассимилируются среди местного населения еще один этап выборов и местные советы будут прокитайскими. Не нужно никакой экспансии, потому что прокитайский совет будет проводить прокитайскую политику" ", – отметил он.

Жданов напомнил, что диктатор Путин вывел оттуда практически все войска на войну с Украиной. Он подчеркнул, что "фюрер" открыл ящик Пандоры.

"Там будет референдум (в условном Красноярском или Амурском крае), на котором они примут решение, что уже часть Китайской Народной Республики. Проведут китайцы референдум и скажут: "Это Китай. Все", – заявил эксперт.

Также он отметил, что на этом фоне китайцы уже выпускают учебники для детей с расширенными на тысячу километров севернее границ КНР.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если бы Китай присоединился к США, Евросоюзу и Великобритании, то это заставило бы Россию завершить войну против Украины.

Напомним, ранее официальный Китай назвал США "главным зачинщиком украинского кризиса" и обвинил Вашингтон в том, что он "загоняет РФ в угол" расширением НАТО. В Пекине также подчеркнули, что США якобы хотят "раздавить" Россию.

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