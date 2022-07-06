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"Это только начало": эксперт назвал причину и сроки военного "коллапса" в России

6 июля 2022, 19:52

Последние удары сил ВСУ по военным вражеским складам имели существенное влияние на их возможности, отметил Александр Коваленко.

Россияне
У РФ коллапс с военными - эксперт / facebook.com/Mikokuk

Россия испытывает очень серьезные проблемы с дефицитом военнослужащих - в скором времени вражеские войска в Украине ждет "настоящий коллапс" систем управления и обеспечения, заявил в эфире 24 канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Военный эксперт припомнил, что последние удары сил ВСУ по военным вражеским складам имели существенное влияние на их возможности осуществлять эффективные и успешные наступательные действия.

Александр Коваленко кроме этого уверен, что наступление войск РФ на Донбассе уже существенно замедлилось, а на некоторых участках фронта ВСУ и вовсе идут в контрнаступление.

"Это только начало. Я уверен, что уже в конце июля и начале августа мы увидим самый настоящий коллапс как системы управления, так и системы обеспечения российских оккупационных подразделений", – отметил Коваленко.

Эксперт отметил, что оккупанты годами свозили боеприпасы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а сейчас эти склады уничтожены. Александлр Коваленко кроме всего прочего убежден, что такие удары наносят существенный вред врагу.

Как сообщал Главред, эксперт Александр Коваленко также сообщил о том, что Керченский мост играет очень важную роль для оккупанта – это основная логистическая "артерия" от материковой России в оккупированный Крым, поэтому его усиленно охраняют. Он может быть уничтожен, но главное в этом – расстояние и нужная ракета, а пока ни того, ни другого у Украины нет.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле 2022 года говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

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