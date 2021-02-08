Европейские страны выдворили группу российских дипломатов / Reuters

Министерство иностранных дел ФРГ объявило персоной нон грата сотрудника посольства России в качестве ответной меры. Такую информацию обнародовала в понедельник, 8 февраля 2021 года пресс-служба ведомства.

Далее, в ответ на высылку сотрудника генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге за участие в митингах в поддержку Алексея Навального, официальный Стокгольм принял решение выслать из страны российского дипломата. Об этом написала руководитель МИД Швеции Анн Линде на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Мы сообщили российскому послу, что представителя российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", - утверждает дипломат

Ровно аналогичным способом поступили и в МИД Польши.

"В ответ на необоснованную высылку МИД РФ польского дипломата МИД Польши принял сегодня решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства в Познани", - указано в заявлении ведомства в Twitter.

Как сообщили в российском МИД в комментарии РИА Новости, официальная Москва считает высылку дипломатов РФ из Швеции, Польши и Германии необоснованной.

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