Евросоюз не будет вводить газовое эмбарго против России

В ЕС не будут вводить газовое эмбарго РФ / Reuters

Представители Евросоюза не планируют введение газового эмбарго против России, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Газовое эмбарго не будет темой следующего санкционного пакета", - сказал он журналистам в Брюсселе во вторник.

Ранее главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, согласованный шестой пакет санкций, как и ожидалось, включает в себя отключение Сбербанка от SWIFT.

Кроме того, предусмотрен запрет на вещание еще трех государственных российских каналов. Как отметил Мишель, будут введены новые санкции и против физлиц.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.

Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими.

Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

"Нам нужно прекратить это финансирование… чем скорее это произойдет, тем лучше", — добавил он.

По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.

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