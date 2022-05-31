Евросоюз не будет вводить газовое эмбарго против России

Газовое эмбарго не будет темой следующего санкционного пакета против РФ.
Представители Евросоюза не планируют введение газового эмбарго против России, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Газовое эмбарго не будет темой следующего санкционного пакета", - сказал он журналистам в Брюсселе во вторник.
Ранее главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, согласованный шестой пакет санкций, как и ожидалось, включает в себя отключение Сбербанка от SWIFT.
Кроме того, предусмотрен запрет на вещание еще трех государственных российских каналов. Как отметил Мишель, будут введены новые санкции и против физлиц.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.
Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими.
Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.
"Нам нужно прекратить это финансирование… чем скорее это произойдет, тем лучше", — добавил он.
По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.
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