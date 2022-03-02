ФРГ вооружила Украину противотанковыми гранатометами и ракетами для Stinger

Ракеты к Stinger прибыли в Украину / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Украинские военные получили из ФРГ 1 тыс. противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 500 ракет для ПЗРК Stinger.

Об этом сообщило в среду издание Bild со ссылкой на источники в германских правительственных кругах.

Отмечается, что правительство ФРГ в минувшую субботу приняло решение о поставках этих вооружений Киеву, а спустя три дня это оружие прибыло в Украину.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты впервые одобрили прямые поставки зенитных ракет Stinger в Украину.

Как пишет военное издание Army Times, в виде Stinger производства Raytheon Technologies украинские силы получат инструмент для борьбы с российскими вертолетами, которые используются для перевозки войск.

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Отмечается, что американские зенитные ракеты станут частью поставок объемом 350 миллионов долларов, одобренных президентом США Джо Байденом на прошлой неделе.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.