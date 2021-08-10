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Газовая война РФ с Европой и блокада СП-2: эксперт назвал главную проблему запуска проекта Газпрома

10 августа 2021, 08:09
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Газопровод Северный поток-2 практически достроен, однако его запуск может затянуться на неопределенное время, считает Владимир Омельченко.

Северный поток-2
Компании Европы не соглашаются на сертификацию Северного потока-2, - эксперт / Reuters

Газпрому нужно еще полтора-два месяца для того, чтобы достроить трубопровод Северный поток-2. Но главная проблема состоит в том, что газопровод нужно сертифицировать, а без этого его запуск может затянуться на неопределенное время. Поэтому россиянам рано праздновать победу. При этом продолжается "газовая война" России с Европой. Условия сформировались таким образом, что формально европейцы ни в чем не могут обвинить российскую газовую корпорацию. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что несмотря на фактическое завершение достройки СП-2, пока ни одно компания не соглашается на сертификацию газопровода. Поэтому запуск магистрали может быть отложен не неопределенный период.Читайте такжеГазпром в шаге от достройки СП-2 и обрубил поставки газа в Европу: эксперт заявил об опасной игре

"Действительно, там осталось проложить около 25 км трубы, для этого понадобится 1,5-2 месяца, но есть еще одна серьезная проблема – сертификация трубы, и на сегодня пока что ни одна компания на это не соглашается. Это может растянуться во времени на неопределенный срок. А труба без сертификации ничего не стоит, я бы не советовал открывать шампанское российской стороне", - считает Омельченко.

Кроме того, по его словам, Россия продолжает вести борьбу за европейский газовый рынок. В подобных условиях на формальном уровне Европа ничего не может предъявить Газпрому, который, выполняя свои обязательства по поставкам газа, отказывается от дополнительной прокачки топлива через ГТС Украины. По этой причине цены на газ в Европе по-прежнему продолжают расти.

"Есть интересный момент, что по сути у европейских контрагентов "Газпрома" нет правовых аргументов каким-то образом обвинять "Газпром", потому что он выполняет свои экспортные контракты. Но он ведет за газовый рынок гибридную войну в Европе таким образом, что с одной стороны выполняет контракт, с другой, когда газовый спрос растет, он просто его не удовлетворяет из-за того, что не заказывает дополнительные мощности через Украину, а также не спешит наполнять свои европейские хранилища газом, что делает и без того высокие цены еще выше", - подчеркнул Владимир Омельченко.

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Дефицит газа в Европе и Северный поток-2

В Евросоюзе в последнее время резко подскочила цена на природный газ. Стоимость тысячи кубометров газа бьет рекорды, наблюдается тенденция к дальнейшему росту цены на топливо. Такая ситуация сложилась в том числе и по причине действия Газпрома, который в условиях дефицита газа отказывается от дополнительной прокачки топлива путем украинской газотранспортной системы.

По мнению главы НАК Нафтогаз Юрия Витренко, цены на газ в Европе растут из-за шантажа со стороны Газпрома. Речь идет о фактическом ультиматуме России: либо ЕС одобряет Северный поток-2 и цены падают, либо стоимость топлива растет в условиях проблем с прокачкой газа через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины подтверждают такие сведения. В ОГТСУ считают, что проблемы с газом в Европе – результат шантажа со стороны Газпрома, которые создает удобные для себя условия запуска Северного потока-2.

На рынке газа Европы ожидают, что цены снизится уже после марта 2022 года. Однако существует вероятность, при которой стоимость топлива снова вырастет в том случае, если Газпром снизит прокачку газа.

газ Европа Владимир Омельченко Северный поток-2
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