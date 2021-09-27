Газовый кризис стал ударом по Европе: Газпрома взвинтил закачку газа, но уже ничего не изменится

Газовые хранилища Европы вряд ли удастся наполнить до начала отопительного сезона / Reuters

Газпром повысил объемы закачки газа в подземные хранилища Северо-запада Европы. За газовые сутки 25 сентября объем закачки топлива в ПХГ достиг самого высокого уровня за последние два месяца. При этом, учитывая тот факт, что сезон закачки газа заканчивается в скором времени, даже максимальными темпами уже не получится довести запасы топлива в хранилищах до оптимального уровня.

Как сообщает Интерфакс, согласно данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, газом заполняются три подземных газовых хранилища – немецкие Реден (заполнен на 5,45%) и Йемгун (доля Газпрома заполнена на 66,76%), а также голландский Бергермеер (25%). При этом в австрийском Хайдах (18,4%) и немецком Катарина (43,54%) не ведется ни отбора, ни закачки газа.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил рынок газа Европы: в ЕС придумали, как выбраться из капкана РФ

Указывается, что по итогам газовых суток 25 октября уровень запасов газа в ПХГ Европы оценивался в 73,48%. Данный показатель ниже на 15,38% средней отметки за последние 5 лет. В сентябре закачка газа вышла на показатель среднемноголетних значений, однако это не позволяет приблизиться к показателям, которые были в прошлые годы.

Газовый кризис в Европе

Европа переживает газовый кризис в последние несколько недель. Цены на топливо серьезно взлетели – стоимость тысячи кубометров бьет рекорды: 16 сентября цена на газ в Европе приблизилась к показателю до 1 000 долларов. Это максимальный подъем цены на газ в ЕС за последние 13 лет. Проблемы на газовом рынке связаны с опустошением европейских хранилищ после холодной зимы и нежеланием Газпрома обеспечить дополнительные поставки топлива через ГТС Украины.

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Украина предлагает Газпрому бронировать дополнительный мощности ГТС для того, чтобы решить вопрос с нехваткой газа в Европе, однако Газпром отказывается. Председатель НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что это шантаж Европы со стороны Газпрома. По его словам, в этом году россияне для прокачки в страны ЕС забронировали на 20 миллиардов кубометров газа меньше, чем в прошлом году. А сейчас Газпром и вовсе поставил Европе условие: либо СП-2 запускается, а газ – дешевеет, либо будут проблемы с поставками газа, в том числе и путем украинской трубы.Читайте такжеГазпрому не дадут обрубить транзит газа через Украину: Шольц призвал выполнить сделку по СП-2

В компании-операторе ГТС Украины также считает, что Газпром торгуется за преференции по запуску газопровода Северный поток-2. По этой причине Европа столкнулась с газовым кризисом.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы отмечали, что газа меньше всего осталось в ПХГ Австрии, Нидерландов и Португалии. Организация причинами кризиса на европейском газовом рынке называет высокий спрос на топливо в Европе прошлой зимой и глобальный дефицит поставок СПГ. Причем, по оценкам экспертов, уровень прокачки газа в страны ЕС останется низким вне зависимости от того, что будет с газопроводом Северный поток-2.