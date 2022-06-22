"Где хваленое ПВО?": у россиян началась истерика из-за взрыва НПЗ в Ростовской области

Жители РФ начали паниковать из-за незащищенного неба над головой.
После взрыва на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ростовской области начался пожар, который все-таки удалось потушить.
А вот у россиян началась паника - во всем они винят ПВО, которая не способна защитить объекты РФ.
"Курск, Брянск, Белгород, Крым, Ростов. Что дальше будет?", "А где там ПВО не имеющие аналогов в мире? И Россия ещё пугает мир своим ядерным оружием. Так если ответка будет, то все ракеты залетят на территории РФ, как себе домой", - писали россияне в Сети.
В комментарии к россиянам наведался и украинец, который задал издевательский вопрос.
"Россияне, почему ваша ПВО стоит на острове Змеиньій, а не в Ростовской области?", - поинтересовался он.
Ранее сообщалось, что 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.
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