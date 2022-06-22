"Где хваленое ПВО?": у россиян началась истерика из-за взрыва НПЗ в Ростовской области

У россиян началась истерика из-за взрыва НПЗ в Ростовской области / скриншот

После взрыва на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ростовской области начался пожар, который все-таки удалось потушить.

А вот у россиян началась паника - во всем они винят ПВО, которая не способна защитить объекты РФ.

"Курск, Брянск, Белгород, Крым, Ростов. Что дальше будет?", "А где там ПВО не имеющие аналогов в мире? И Россия ещё пугает мир своим ядерным оружием. Так если ответка будет, то все ракеты залетят на территории РФ, как себе домой", - писали россияне в Сети.

скриншот

скриншот

В комментарии к россиянам наведался и украинец, который задал издевательский вопрос.

"Россияне, почему ваша ПВО стоит на острове Змеиньій, а не в Ростовской области?", - поинтересовался он.

скриншот

Ранее сообщалось, что 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

Читайте также: