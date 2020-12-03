Гей-вечеринки с политиками в Бельгии: стало известно об участниках из Украины

Давид Манжели / onet.pl

Политики из Украины участвуют в секс-вечеринках в Бельгии для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом рассказал организатор секс-вечеринки в Брюсселе Давид Манжели в интервью польскому изданию Onet.

"У нас есть политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако самыми частыми гостями являются поляки и венгры", - отметил он.

Манжели сообщил, что около полутора лет назад с ним связались два политика, которые слышали о его вечеринках от брюссельских знакомых. Потом вызвались еще двое, которые узнали о них от коллег из Германии.

По его словам, регулярными гостями его вечеринок являются четыре политика правящей партии Польши Право и справедливость, фамилии которых он называть не хочет.

Читайте такжеПопытка №5: запретят ли в Украине ЛГБТ-пропаганду и какими будут последствияОтметим, что ранее разгорелся скандал после того, как депутата Европарламента от правящей партии Венгрии Йожефа Сайера поймали на секс-вечеринке с участием в основном мужчин в Брюсселе.

Вечеринка состоялась в здании на одной из центральных улиц Брюсселя, по данным бельгийской прессы, в "гей-районе" бельгийской столицы.

Все 25 участников, большинство из которых мужчины, были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Когда прибыли правоохранители, участники вечеринки были почти голые.

Добавим, что Сайер является одним из авторов спорной Конституции Венгрии, которую правозащитники раскритиковали за создание неблагоприятной среды для ЛГБТ-сообщества. В частности, в документе содержится текст "Венгрия защищает институт брака как союза мужчины и женщины".

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Напомним, Георгий Мазурашу и Елена Лис, нардепы из фракции Слуга народа зарегистрировали в парламенте законопроект №3917. Документом вводится в Украине административную ответственность за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма".

Как заявил в эфире украинского ТВ нардеп Мазурашу, законопроект направлен против проведения гей-парадов и призван защищать права сторонников семейных ценностей. По его словам, документ вводит новую статью в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штрафы за гей-пропаганду.